В Ленобласти сбили четыре БПЛА ВСУ
В Ленобласти сбили четыре БПЛА ВСУ
ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. ПВО уничтожила четыре беспилотника в Кингисеппском районе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко."Силами ПВО четыре БПЛА уничтожено в Кингисеппском районе", - написал Дрозденко в Telegram-канале.
