В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 24.08.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. РИА Новости, 24.08.2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. "Внимание! На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны", - написал он в Telegram-канале.
