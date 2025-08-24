В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА

https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037236888.html
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации", - написал он в Telegram-канале.
