В Северной Осетии объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. РИА Новости, 24.08.2025

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло. "В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации", - написал он в Telegram-канале.

