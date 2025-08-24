https://ria.ru/20250824/bespilotniki-2037228586.html

ПВО вечером сбила 57 БПЛА ВСУ

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. ПВО за вечер сбила 57 дронов ВСУ, сообщили в Минобороны.Речь идет об 11 регионах и одной морской территории."Двадцать третьего августа текущего года в период с 17.00 мск до 23.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 57 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Брянской, Калужской, Смоленской, Курской, Ленинградской, Тверской, Новгородской, Орловской, Тамбовской областей, Московского региона, Республики Чувашия и акваторией Черного моря", — говорится в сводке.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

