В Армении прокомментировали сообщения о проблемах с поставками в Россию

ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости. Министр экономики Армении Геворг Папоян в ответ на сообщение оппозиционного депутата Гарника Даниеляна о проблемах с поставками в РФ армянской сельхозпродукции сообщил, что ежедневно в Россию въезжают очень много грузовиков с товарами из Армении. В субботу Даниелян заявил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе возвращаются направлявшиеся в РФ машины с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией. Депутат добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в РФ. В частности, по его словам, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы. При этом он не пояснил, власти какой страны возвращают фуры, а также не указал, возвращаются ли автомобили из-за нарушения каких-то правил и процедур на таможне или границе. "С завтрашнего дня я буду публиковать цифры, которые докажут, как много машин с армянскими товарами ежедневно въезжают в Российскую Федерацию, а паника, распространяемая оппозицией, — это всего лишь очередная попытка посеять страх среди нашего народа", - написал Папоян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).* Запрещена в России как экстремистская.
ЕРЕВАН, 24 авг – РИА Новости. Министр экономики Армении Геворг Папоян в ответ на сообщение оппозиционного депутата Гарника Даниеляна о проблемах с поставками в РФ армянской сельхозпродукции сообщил, что ежедневно в Россию въезжают очень много грузовиков с товарами из Армении.
В субботу Даниелян заявил, что из КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе возвращаются направлявшиеся в РФ
машины с сельхозпродукцией. По его словам, перевозчики сообщают, что им не дают четкого объяснения, говорится о каких-то проблемах с фитосанитарией. Депутат добавил, что фуры с другими товарами также подвергаются тщательным проверкам, из-за чего затруднен их въезд в РФ. В частности, по его словам, с проблемами сталкиваются машины, перевозящие стройматериалы. При этом он не пояснил, власти какой страны возвращают фуры, а также не указал, возвращаются ли автомобили из-за нарушения каких-то правил и процедур на таможне или границе.
"С завтрашнего дня я буду публиковать цифры, которые докажут, как много машин с армянскими товарами ежедневно въезжают в Российскую Федерацию, а паника, распространяемая оппозицией, — это всего лишь очередная попытка посеять страх среди нашего народа", - написал Папоян в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
* Запрещена в России как экстремистская.