https://ria.ru/20250824/aktrisa-2036960379.html

Закрыла сына собой от огня: трагедия Ольги Беляевой из "Четвертой планеты"

Закрыла сына собой от огня: трагедия Ольги Беляевой из "Четвертой планеты" - РИА Новости, 24.08.2025

Закрыла сына собой от огня: трагедия Ольги Беляевой из "Четвертой планеты"

Ей было всего 35, когда ее жизнь оборвалась, но даже за этот короткий срок она успела оставить заметный след в российском театре и кино. На её счету полтора... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T10:50:00+03:00

2025-08-24T10:50:00+03:00

2025-08-24T10:50:00+03:00

москва

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036969671_0:55:969:600_1920x0_80_0_0_6245518a309b45659815d0aa8b4458b3.jpg

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Ей было всего 35, когда ее жизнь оборвалась, но даже за этот короткий срок она успела оставить заметный след в российском театре и кино. На её счету полтора десятка ролей, работа с выдающимися режиссёрами, блистательные образы на сцене и в фильмах. Звёздный час актрисы пришёлся на середину 1990-х, когда она сыграла главную женскую роль в фантастической картине "Четвёртая планета". У Беляевой были большие планы, она воспитывала сына и верила в будущее. Но судьба распорядилась иначе.Простая девочка с УралаОльга родилась в простой рабочей семье на Урале. Родители трудились на заводе, к искусству не имели отношения. Но девочка с малых лет выделялась: пела, танцевала, устраивала "домашние концерты". Её мечта быть актрисой, естественно, казалась семье несерьёзной.После школы Ольга тайком уехала в Москву и поступила в ГИТИС, обойдя конкурентов на вступительных. Но вернувшись домой за вещами, услышала категорический отказ родителей: "Никуда ты не поедешь".Слёзы, уговоры не помогли. Ей пришлось остаться. Год она работала, потом снова решилась уехать. Сначала в Каменск-Уральский, где устроилась в театр, а затем поступила в Свердловское театральное училище.Училась она у Маргариты Ершовой, преподаватели сразу разглядели её талант. Позже училище стало институтом, и Беляева получила диплом о высшем образовании. На последних курсах она уже играла на сцене Свердловского драмтеатра, где особенно запомнилась в спектакле "Ведьмы".Путь в кинематограф начался с небольшой роли в фильме "Лиха беда начало". После этого последовали съёмки в "Команде 33" и дипломной работе молодого тогда Алексея Балабанова "У меня нет друга".Успех пришёл вместе с фильмом Дмитрия Астрахана "Всё будет хорошо", где Беляева сыграла Тамару - жену простого рабочего, пытавшуюся выжить в тяжёлых условиях. Картина получила гран-при в Варне, а актриса - известность.Звёздный час: "Четвёртая планета"В 1995 году на экраны вышла "Четвёртая планета". Сценарий основывался на Брэдбери, но адаптировался под российскую реальность. Герои высаживались на Марс и обнаруживали там… советский городок.Ольга сыграла Таню, главную героиню, и именно эта роль стала её визитной карточкой. Партнёром по фильму был Анатолий Котенев. Картина широко обсуждалась в прессе, её называли одной из самых оригинальных работ десятилетия.Позже Беляева снялась в популярном сериале "Улицы разбитых фонарей" и в 1999 году в "Тонкой штучке", которая стала её последней киноролью.Будущего мужа Дмитрия Астрахана Беляева встретила ещё в училище. Он был её преподавателем и старше на семь лет. Их роман быстро перерос в брак. Первая беременность закончилась трагедией - ребёнок умер в младенчестве. Позже у пары родился сын Павел, но и это не спасло отношения. Дмитрий женился на артистке балета, а Ольга осталась одна с маленьким сыном.Несмотря на трудности, актриса продолжала работать. Она была жизнелюбивой, яркой и умела подбодрить даже в самые тяжёлые моменты.Молодым актрисам было трудно – специфика 1990-хЧтобы понять судьбу Ольги Беляевой, нужно вспомнить, каким было российское кино в 1990-е годы. После распада Советского Союза кинопроизводство оказалось в кризисе. Кинотеатры пустели, финансирование картин сокращалось до минимума. Многие студии закрывались, актёры и режиссёры оказывались без работы.Театр ещё держался за счёт старых традиций и энтузиазма трупп, а кино переживало настоящий обвал. Большинство фильмов снимались на энтузиазме, без нормальных бюджетов, часто благодаря частным спонсорам. В стране шёл процесс приватизации, и деньги в искусство вкладывали редко.Для актёров это означало неопределённость. Знаменитости советской эпохи ещё сохраняли имена и получали приглашения, но молодым актрисам, как Беляева, было особенно трудно. Чтобы пробиться, нужно было не только обладать талантом, но и уметь лавировать в новой реальности, где роль получал не тот, кто талантливее, а тот, у кого были связи или готовность идти на компромиссы.При этом публика жаждала нового кино, и те немногие картины, которые выходили на экраны, сразу становились событием. "Всё будет хорошо" или "Четвёртая планета" именно поэтому так мощно выстрелили: зрители скучали по фильмам с настоящими эмоциями и живыми героями.Но вместе с возможностями приходила и другая реальность: актёры часто жили на грани бедности, многие совмещали работу в театре и съёмки в кино с подработками. Актрисам приходилось тащить на себе и дом, и детей, и поиски новых ролей.Беляева оказалась в этом вихре перемен. Её карьера складывалась неплохо, но устоять в профессии без надёжной поддержки и стабильного дохода было очень трудно. Возможно, именно тяжесть этих лет сделала её особенно уязвимой.Семь дней борьбы за жизньНочь на 16 мая 2000 года стала роковой. Несчастье произошло в доме, где Ольга жила вместе с маленьким сыном. На лестничной клетке вспыхнул пожар. Выбегая из квартиры, они оказались в огненном коридоре. Мать заслонила мальчика собой, и именно она получила самые тяжёлые ожоги. Чудом им удалось выбраться наружу.Ольга прожила после трагедии ещё неделю. Врачи боролись за её жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти женщину. Семилетний Паша, чьё тело было обожжено почти на 80 процентов, чудом выжил. Дмитрий Астрахан, узнав о случившемся, сразу забрал сына к себе.Стало понятно, что мальчику необходимо серьёзное лечение. Друзья режиссёра нашли клинику в США, где детей с тяжёлыми ожогами лечат бесплатно. Все три месяца в американском госпитале рядом с Пашей находилась Елена. Она оставила дома двух маленьких дочек — четырёхлетнюю Машу и годовалую Наташу — и улетела за океан, чтобы ухаживать за мальчиком. Лечение оказалось успешным: Паша восстановился и с тех пор живёт в семье отца. Позже у Дмитрия и Елены появилось ещё пятеро совместных детей.Ольге Беляевой было вhttps://editor.ria.ru/rus/article/2036956948/сего 35 лет. До своего дня рождения она не дожила один месяц.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, гитис