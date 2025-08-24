https://ria.ru/20250824/akter-2036822286.html

Тайный брак с "экранной женой": что скрывал актер Виталий Кудрявцев

Тайный брак с "экранной женой": что скрывал актер Виталий Кудрявцев

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Виталий Кудрявцев, известный ролями в сериалах "Шпильки" и "Слишком красивая жена", годами скрывал от публики драму своей личной жизни. Ради Марии Куликовой, своей "экранной жены", актёр оставил актрису Серафиму Низовскую, мать его сына Савелия.Но лишь спустя девять лет отношений пара тайно узаконила брак, избегая откровений с прессой . История их союза — о ревности, сложных отношениях с детьми от прошлых браков и неожиданном семейном счастье, которое Кудрявцев предпочитает не афишировать.Неожиданный поворот судьбы: как случайность определила будущееВиталий Кудрявцев появился на свет в столице России в январе 1977 года, в семье, где спорт был не просто увлечением, а частью жизни. Его отец, профессиональный футболист, с детства прививал сыну любовь к физической активности и дисциплине. Однако, в отличие от родителя, юный Виталий выбрал не футбольное поле, а беговую дорожку — его настоящей страстью стала лёгкая атлетика.В обычной московской школе Кудрявцев ничем не выделялся среди сверстников. Его дни были расписаны по часам: утром — занятия, после — изнурительные тренировки, вечерами — подготовка к урокам. Ни театральные кружки, ни школьная самодеятельность его не привлекали. В то время как некоторые одноклассники грезили о сцене, он ставил перед собой куда более приземленные цели: улучшить личный рекорд на дистанции или занять место на пьедестале на районных соревнованиях.Окончив школу, Виталий, вопреки ожиданиям, не стал строить карьеру в спорте. Как многие молодые люди того времени, он видел себя в "солидной" профессии. Его выбор пал на юридический факультет Московского государственного университета — альма-матер отечественной элиты.Сегодня его фильмография насчитывает более 140 ролей, но сам Виталий Кудрявцев никогда не мечтал о сцене. В детстве он видел себя на беговой дорожке, а не на съёмочной площадке, и даже в юности считал, что мужчине нужна "серьезная" профессия.Он окончил юридический факультет МГУ, работал в суде — казалось, жизнь идет по четкому плану. Но однажды случай привёл его на съёмки сериала "Маросейка, 12", где ему предложили сыграть эпизодическую роль. И этот момент стал точкой невозврата.В 24 года, когда многие актеры уже дебютируют в кино, Кудрявцев только поступал в Школу-студию МХАТ. Повезло: в тот год набирали экспериментальный курс для взрослых абитуриентов. Так начался его путь в профессии, где ему пришлось бороться не за спортивные победы, а за роли, за признание, за право быть услышанным.Театр, кино и режиссура: как искал себяПосле МХАТа была учёба в Славянском институте имени Державина, работа в Электротеатре Станиславского, а затем — ГИТИС, где Кудрявцев изучал режиссуру. Этот опыт позволил ему увидеть кино изнутри, понять не только переживания актера, но и логику того, кто стоит за кадром.Первые роли в кино были небольшими: "Львиная доля", "Бомба для невесты", "Московская сага". Но каждая из них стала ступенькой к чему-то большему. Особенно важной для него стала работа в "Александровском саду" — проекте о войне, который затронул его лично.Исторические драмы всегда привлекали Кудрявцева, но он не боялся и современных сюжетов, где мог играть живых, настоящих мужчин — не идеальных, а таких, каких зрители встречают в жизни.Прорыв: от эпизодов к главным ролямПереломным моментом стали "Шпильки" и "Вольф Мессинг: Видевший сквозь время". После них его стали узнавать не только зрители, но и критики. А дальше — череда успешных проектов: "Слишком красивая жена", "Чужие дети", "Особый случай", "Холодное сердце". В его героях не было гламурной картинки — они были сдержанными, сильными, иногда резкими, но всегда живыми. Именно за это его полюбила женская аудитория.Личная жизнь: между молчанием и слухамиНо если о работе Кудрявцев говорил охотно, то свою личную жизнь он всегда тщательно оберегал от публики. Это порождало слухи, домыслы, а иногда и откровенные вымыслы.Долгое время он жил с актрисой Серафимой Низовской, своей коллегой по Театру Станиславского. У них родился сын Савелий, но отношения не выдержали испытаний. По некоторым данным, причиной разрыва стали сложности в общении Кудрявцева с сыном Низовской от первого брака. Сам актер никогда не комментировал эту тему подробно, лишь подчеркивал, что остается любящим отцом для Савелия и благодарен Серафиме за их ребёнка.А потом в его жизни появилась Мария Куликова. Они познакомились на съёмках "Слишком красивой жены", и вскоре поклонники заподозрили, что между актерами не только рабочие отношения.Низовская опровергла слухи, утверждая, что их расставание не связано с Куликовой. Но в 2023 году Мария неожиданно призналась, что вышла замуж — и её избранником оказался именно Виталий.Тайный брак и новая главаОказалось, что к моменту официального оформления отношений пара уже девять лет была вместе. Кудрявцев, как всегда, избегал откровений, но факт остаётся фактом: он построил новую семью, где, судя по всему, нашел то, что искал.Его история — о том, как случай может изменить жизнь, о борьбе за место в профессии, о сложном выборе между карьерой и личным счастьем. И о том, что даже самому закрытому человеку рано или поздно приходится отвечать на вопросы, которые ему не хочется слышать.

