https://ria.ru/20250824/afganistan-2037287897.html

В Афганистане ввели новые правила выдачи паспортов

В Афганистане ввели новые правила выдачи паспортов - РИА Новости, 24.08.2025

В Афганистане ввели новые правила выдачи паспортов

Новые правила получения паспортов в Афганистане запрещают выдачу этого документа ряду категорий граждан, сообщил в воскресенье новостной портал Khaama press со... РИА Новости, 24.08.2025

2025-08-24T14:49:00+03:00

2025-08-24T14:49:00+03:00

2025-08-24T14:49:00+03:00

в мире

афганистан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/100252/12/1002521252_0:73:1024:649_1920x0_80_0_0_767633cdb3d8cc7d3946d54fa574ce01.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новые правила получения паспортов в Афганистане запрещают выдачу этого документа ряду категорий граждан, сообщил в воскресенье новостной портал Khaama press со ссылкой на национальное паспортное управление. "Новая паспортная политика предусматривает запрет на получение паспортов осужденными лицами, а также индивидами, которым запрещен выезд за границу. Паспорта не будут выдавать и детям без сопровождения законных представителей", - сообщает издание. Также паспорта не будут выдавать лицам, имеющим невыполненные финансовые обязательства, пишет портал. "Распоряжение об отказе в выдаче паспортов также распространяется на граждан, которым запрещено покидать Афганистан из-за неуплаченных долгов или других невыполненных финансовых обязательств", - говорится в сообщении. В заявлении национального паспортного управления, опубликованном в СМИ, подчеркивается, что лица, которые отмечены в базах данных как "не подлежащие выезду на основании их биометрических данных", автоматически лишаются права на получение паспорта. Граждане Афганистана пользуются внутри страны документом "тазкира" (удостоверение личности), причем как в бумажном, так и в электронном виде, а паспорт им нужен для совершения поездок за границу. До возвращения к власти талибов в 2021 году законодательство Афганистана позволяло иметь паспорт почти всем гражданам, а ограничения применялись только в исключительных случаях, касавшихся уголовников, совершивших тяжкие преступления, отмечает Khaama press.

https://ria.ru/20250803/afganistan-2033119386.html

https://ria.ru/20250804/afganistan-2033184710.html

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, афганистан