14:49 24.08.2025
В Афганистане ввели новые правила выдачи паспортов
В Афганистане ввели новые правила выдачи паспортов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новые правила получения паспортов в Афганистане запрещают выдачу этого документа ряду категорий граждан, сообщил в воскресенье новостной портал Khaama press со ссылкой на национальное паспортное управление. "Новая паспортная политика предусматривает запрет на получение паспортов осужденными лицами, а также индивидами, которым запрещен выезд за границу. Паспорта не будут выдавать и детям без сопровождения законных представителей", - сообщает издание. Также паспорта не будут выдавать лицам, имеющим невыполненные финансовые обязательства, пишет портал. "Распоряжение об отказе в выдаче паспортов также распространяется на граждан, которым запрещено покидать Афганистан из-за неуплаченных долгов или других невыполненных финансовых обязательств", - говорится в сообщении. В заявлении национального паспортного управления, опубликованном в СМИ, подчеркивается, что лица, которые отмечены в базах данных как "не подлежащие выезду на основании их биометрических данных", автоматически лишаются права на получение паспорта. Граждане Афганистана пользуются внутри страны документом "тазкира" (удостоверение личности), причем как в бумажном, так и в электронном виде, а паспорт им нужен для совершения поездок за границу. До возвращения к власти талибов в 2021 году законодательство Афганистана позволяло иметь паспорт почти всем гражданам, а ограничения применялись только в исключительных случаях, касавшихся уголовников, совершивших тяжкие преступления, отмечает Khaama press.
2025
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Новые правила получения паспортов в Афганистане запрещают выдачу этого документа ряду категорий граждан, сообщил в воскресенье новостной портал Khaama press со ссылкой на национальное паспортное управление.
"Новая паспортная политика предусматривает запрет на получение паспортов осужденными лицами, а также индивидами, которым запрещен выезд за границу. Паспорта не будут выдавать и детям без сопровождения законных представителей", - сообщает издание.
Кабул - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Кабул стал домом для более 40 процентов городского населения Афганистана
3 августа, 17:53
Также паспорта не будут выдавать лицам, имеющим невыполненные финансовые обязательства, пишет портал.
"Распоряжение об отказе в выдаче паспортов также распространяется на граждан, которым запрещено покидать Афганистан из-за неуплаченных долгов или других невыполненных финансовых обязательств", - говорится в сообщении.
В заявлении национального паспортного управления, опубликованном в СМИ, подчеркивается, что лица, которые отмечены в базах данных как "не подлежащие выезду на основании их биометрических данных", автоматически лишаются права на получение паспорта.
Граждане Афганистана пользуются внутри страны документом "тазкира" (удостоверение личности), причем как в бумажном, так и в электронном виде, а паспорт им нужен для совершения поездок за границу.
До возвращения к власти талибов в 2021 году законодательство Афганистана позволяло иметь паспорт почти всем гражданам, а ограничения применялись только в исключительных случаях, касавшихся уголовников, совершивших тяжкие преступления, отмечает Khaama press.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
Экс-переводчикам из Афганистана грозит депортация из США
4 августа, 10:13
 
Заголовок открываемого материала