В аэропорту Калининграда отменили три рейса
Три рейса отменены, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба авиагавани. РИА Новости, 24.08.2025
КАЛИНИНГРАД, 24 авг - РИА Новости. Три рейса отменены, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба авиагавани. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта "Храброво". Отмечается, на данный момент аэропорт Пулково возобновил работу, рейсы оправляются с учетом дневных задержек. Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 6.20 (7.20 мск) задерживаются рейсы по направлениям Санкт-Петербург, Москва, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск. Отменены три рейса в Санкт-Петербург и Москву.
