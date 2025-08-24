Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Калининграда отменили три рейса - РИА Новости, 24.08.2025
07:43 24.08.2025
В аэропорту Калининграда отменили три рейса
санкт-петербург
москва
калининград
пулково (аэропорт)
происшествия
КАЛИНИНГРАД, 24 авг - РИА Новости. Три рейса отменены, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба авиагавани. "В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта "Храброво". Отмечается, на данный момент аэропорт Пулково возобновил работу, рейсы оправляются с учетом дневных задержек. Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 6.20 (7.20 мск) задерживаются рейсы по направлениям Санкт-Петербург, Москва, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск. Отменены три рейса в Санкт-Петербург и Москву.
санкт-петербург, москва, калининград, пулково (аэропорт), происшествия
Санкт-Петербург, Москва, Калининград, Пулково (аэропорт), Происшествия
Аэропорт Храброво в Калининграде
© РИА Новости / Виталий Невар
Аэропорт Храброво в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 24 авг - РИА Новости. Три рейса отменены, 26 задерживаются в аэропорту Калининграда из-за ограничения воздушного пространства в аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба авиагавани.
"В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту "Храброво" отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта "Храброво".
Отмечается, на данный момент аэропорт Пулково возобновил работу, рейсы оправляются с учетом дневных задержек.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта "Храброво" на 6.20 (7.20 мск) задерживаются рейсы по направлениям Санкт-Петербург, Москва, Киров, Саратов, Волгоград, Челябинск. Отменены три рейса в Санкт-Петербург и Москву.
Санкт-ПетербургМоскваКалининградПулково (аэропорт)Происшествия
 
 
