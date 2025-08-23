https://ria.ru/20250823/zhitel-2037186824.html

В Белгородской области при атаке дрона ВСУ погиб мирный житель

При атаке украинского беспилотника погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. При атаке украинского беспилотника погиб мужчина, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В селе Репяховка в результате целенаправленного удара ВСУ с помощью FPV-дрона погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте", — написал он.Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.Гладков добавил, что также в районе Репяховки автомобиль подорвался на взрывном устройстве, мужчина получил ушиб ноги, ему оказали помощь.С августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, обстановку там признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

