Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"

ООН, 23 авг — РИА Новости. Москва запросила экстренное заседание Совбеза ООН по теме подрыва "Северных потоков", сообщил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский."В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на "Северных потоках" в сентябре 2022 года, Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (23:00 по Москве) 26 августа", — написал он в Telegram-канале.Что известно о подозреваемом

