Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН по "Северным потокам"

Россия запросила срочное заседание СБ ООН по теме подрыва "Северных потоков"
СБ ООН. Архивное фото
ООН, 23 авг — РИА Новости. Москва запросила на 26 августа экстренное заседание Совбеза ООН по теме подрыва "Северных потоков", сообщил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский в Telegram-канале.
"В связи с появившейся новой информацией о задержании подозреваемого в организации терактов на "Северных потоках" в сентябре 2022 года Россия запросила срочное заседание СБ ООН. Будем привлекать внимание к затягиванию хода немецкого расследования и его нетранспарентности для Совета Безопасности. Панамское председательство СБ назначило его на 16.00 по Нью-Йорку (23.00 по Москве) 26 августа", — написал он.
Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили диверсии. Оператор Nord Stream AG сообщал, что разрушения беспрецедентны, сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура инициировала дело об акте международного терроризма. Москва неоднократно запрашивала данные по взрывам, но ни разу их не получала.
Что известно о подозреваемом
- В четверг итальянские карабинеры по запросу немецкой прокуратуры арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который, вероятно, был координатором диверсий на газопроводах в Балтийском море.
- Говоря о роли этого мужчины в теракте, Corriere della Sera пишет, что он был капитаном яхты "Андромеда", которая использовалась для перевозки взрывчатки.
- Фигуранта взяли под стражу, когда он прибыл в Италию на отдых с семьей. Силовики узнали о находящемся в розыске после его регистрации в гостинице.
- Сергея могли отследить после того, как он воспользовался украинским паспортом, чтобы купить авиабилеты в Польше и забронировать номер.
- Как пишут местные СМИ, украинцу грозит до 15 лет заключения после экстрадиции в Германию. Он уже нашел адвоката и, не зная итальянского, получит помощь переводчика.
- По данным Wall Street Journal, Кузнецов является отставным капитаном ВСУ и служил в СБУ. Предположительно, его и других военных наняли в мае 2022-го для осуществления диверсии.
- После ареста украинца, которого называют бывшим агентом спецслужб, итальянские СМИ сообщили, что проверяют его причастность к другому крупному происшествию с украинским следом — взрывам на нефтяном танкере в Савоне в феврале.
- Предположительно, целью атаки был удар по "теневому флоту" под иностранными флагами, который якобы перевозит нефть российского происхождения.