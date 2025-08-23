Рейтинг@Mail.ru
Президент Южной Кореи призвал Японию усилить сотрудничество, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/yaponiya-2037180553.html
Президент Южной Кореи призвал Японию усилить сотрудничество, пишут СМИ
Президент Южной Кореи призвал Японию усилить сотрудничество, пишут СМИ - РИА Новости, 23.08.2025
Президент Южной Кореи призвал Японию усилить сотрудничество, пишут СМИ
Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе саммита с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в субботу призвал японского лидера к формированию более тесного... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T16:12:00+03:00
2025-08-23T16:12:00+03:00
в мире
япония
сша
южная корея
ли чжэ мен
сигэру исиба
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020834153_0:0:2691:1515_1920x0_80_0_0_ef1a71919130a5037af4767b29793a29.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе саммита с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в субботу призвал японского лидера к формированию более тесного сотрудничества на фоне меняющихся условий мировой торговли, передает агентство Рёнхап. "Поскольку мировой порядок в сферах торговли и безопасности продолжает видоизменяться, я уверен, что Республика Корея и Япония, имеющие схожие ценности, устройство и идеологию, обязаны усилить сотрудничество как никогда", - цитирует агентство Рёнхап южнокорейского президента. Согласно информации Рёнхап, Сигэру Исиба поддержал Ли Чжэ Мёна и назвал усиление сотрудничества между Японией, Южной Кореей и США очень важным. По его словам, для "мира и стабильности" требуются активные усилия. Японский премьер также поблагодарил Ли Чжэ Мёна за выбор Японии в качестве первой страны своего официального визита для двусторонних переговоров. Кроме того, участники саммита в очередной раз подтвердили свое намерение осуществить денуклеаризацию КНДР и усилить трехстороннее партнерство с Соединенными Штатами. "Мы вновь подтвердили наше стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению постоянного мира и согласились тесно обсуждать политику в отношении Северной Кореи", - приводит Рёнхап слова Ли Чжэ Мёна, прозвучавшие в ходе пресс-конференции. По данным агентства, после саммита Ли Чжэ Мён и Исиба собираются опубликовать совместное заявление, а также создать совместный консультативный орган для выработки действий в отношении общих проблем двух государств. Ли Чжэ Мён назвал свой визит в Токио "возможностью укрепить основы отношений, направленных в будущее", поскольку в этом году две страны также отмечают 60-летие установления дипломатических отношений. Президент Южной Кореи прибыл в Японию в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом, запланированного на 25 августа. Визит южнокорейского президента в Токио продлится до воскресенья, после чего он отправится в Вашингтон. Встреча с Трампом состоится в Белом доме. Это будет первый визит в США южнокорейского президента с момента его вступления в должность в начале июня. Предположительно, лидеры обсудят промышленное сотрудничество в полупроводниковом, аккумуляторном и судостроительном секторах на основе торгового соглашения, заключенного двумя странами ранее в этом месяце. Как отметило агентство Рёнхап, выбор президентом Ли Чжэ Мёном Японии для своего первого официального визита представляется несколько необычным, поскольку обычно южнокорейские лидеры после вступления в должность первым делом посещают именно США.
https://ria.ru/20250823/yaponiya-2037177035.html
https://ria.ru/20250823/ucheniya-2037111237.html
https://ria.ru/20250818/koreja-2036046527.html
япония
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020834153_0:0:2691:2019_1920x0_80_0_0_7064681adf15f43c7e84c7b94989653f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония, сша, южная корея, ли чжэ мен, сигэру исиба, дональд трамп
В мире, Япония, США, Южная Корея, Ли Чжэ Мен, Сигэру Исиба, Дональд Трамп
Президент Южной Кореи призвал Японию усилить сотрудничество, пишут СМИ

Ренхап: Южная Корея призвала Японию к тесному сотрудничеству из-за торговых воин

© РИА Новости / Правительство Республики Корея | Перейти в медиабанкЛи Чжэ Мён
Ли Чжэ Мён - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Правительство Республики Корея
Перейти в медиабанк
Ли Чжэ Мён. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе саммита с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в субботу призвал японского лидера к формированию более тесного сотрудничества на фоне меняющихся условий мировой торговли, передает агентство Рёнхап.
"Поскольку мировой порядок в сферах торговли и безопасности продолжает видоизменяться, я уверен, что Республика Корея и Япония, имеющие схожие ценности, устройство и идеологию, обязаны усилить сотрудничество как никогда", - цитирует агентство Рёнхап южнокорейского президента.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Главы Японии и Южной Кореи выступили за возобновление взаимных визитов
Вчера, 15:51
Согласно информации Рёнхап, Сигэру Исиба поддержал Ли Чжэ Мёна и назвал усиление сотрудничества между Японией, Южной Кореей и США очень важным. По его словам, для "мира и стабильности" требуются активные усилия.
Японский премьер также поблагодарил Ли Чжэ Мёна за выбор Японии в качестве первой страны своего официального визита для двусторонних переговоров.
Кроме того, участники саммита в очередной раз подтвердили свое намерение осуществить денуклеаризацию КНДР и усилить трехстороннее партнерство с Соединенными Штатами.
"Мы вновь подтвердили наше стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению постоянного мира и согласились тесно обсуждать политику в отношении Северной Кореи", - приводит Рёнхап слова Ли Чжэ Мёна, прозвучавшие в ходе пресс-конференции.
По данным агентства, после саммита Ли Чжэ Мён и Исиба собираются опубликовать совместное заявление, а также создать совместный консультативный орган для выработки действий в отношении общих проблем двух государств.
Военные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе
Вчера, 06:12
Ли Чжэ Мён назвал свой визит в Токио "возможностью укрепить основы отношений, направленных в будущее", поскольку в этом году две страны также отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.
Президент Южной Кореи прибыл в Японию в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом, запланированного на 25 августа. Визит южнокорейского президента в Токио продлится до воскресенья, после чего он отправится в Вашингтон.
Встреча с Трампом состоится в Белом доме. Это будет первый визит в США южнокорейского президента с момента его вступления в должность в начале июня. Предположительно, лидеры обсудят промышленное сотрудничество в полупроводниковом, аккумуляторном и судостроительном секторах на основе торгового соглашения, заключенного двумя странами ранее в этом месяце.
Как отметило агентство Рёнхап, выбор президентом Ли Чжэ Мёном Японии для своего первого официального визита представляется несколько необычным, поскольку обычно южнокорейские лидеры после вступления в должность первым делом посещают именно США.
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 18.08.2025
Глава МИД Южной Кореи заявил о сохранении отношений с Россией
18 августа, 13:21
 
В миреЯпонияСШАЮжная КореяЛи Чжэ МенСигэру ИсибаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала