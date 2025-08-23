Президент Южной Кореи призвал Японию усилить сотрудничество, пишут СМИ
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён в ходе саммита с премьер-министром Японии Сигэру Исибой в субботу призвал японского лидера к формированию более тесного сотрудничества на фоне меняющихся условий мировой торговли, передает агентство Рёнхап.
"Поскольку мировой порядок в сферах торговли и безопасности продолжает видоизменяться, я уверен, что Республика Корея и Япония, имеющие схожие ценности, устройство и идеологию, обязаны усилить сотрудничество как никогда", - цитирует агентство Рёнхап южнокорейского президента.
Согласно информации Рёнхап, Сигэру Исиба поддержал Ли Чжэ Мёна и назвал усиление сотрудничества между Японией, Южной Кореей и США очень важным. По его словам, для "мира и стабильности" требуются активные усилия.
Японский премьер также поблагодарил Ли Чжэ Мёна за выбор Японии в качестве первой страны своего официального визита для двусторонних переговоров.
Кроме того, участники саммита в очередной раз подтвердили свое намерение осуществить денуклеаризацию КНДР и усилить трехстороннее партнерство с Соединенными Штатами.
"Мы вновь подтвердили наше стремление к полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению постоянного мира и согласились тесно обсуждать политику в отношении Северной Кореи", - приводит Рёнхап слова Ли Чжэ Мёна, прозвучавшие в ходе пресс-конференции.
По данным агентства, после саммита Ли Чжэ Мён и Исиба собираются опубликовать совместное заявление, а также создать совместный консультативный орган для выработки действий в отношении общих проблем двух государств.
Ли Чжэ Мён назвал свой визит в Токио "возможностью укрепить основы отношений, направленных в будущее", поскольку в этом году две страны также отмечают 60-летие установления дипломатических отношений.
Президент Южной Кореи прибыл в Японию в преддверии саммита с президентом США Дональдом Трампом, запланированного на 25 августа. Визит южнокорейского президента в Токио продлится до воскресенья, после чего он отправится в Вашингтон.
Встреча с Трампом состоится в Белом доме. Это будет первый визит в США южнокорейского президента с момента его вступления в должность в начале июня. Предположительно, лидеры обсудят промышленное сотрудничество в полупроводниковом, аккумуляторном и судостроительном секторах на основе торгового соглашения, заключенного двумя странами ранее в этом месяце.
Как отметило агентство Рёнхап, выбор президентом Ли Чжэ Мёном Японии для своего первого официального визита представляется несколько необычным, поскольку обычно южнокорейские лидеры после вступления в должность первым делом посещают именно США.
