В Токио выросло число пострадавших при инциденте с распылением газа

ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Число пострадавших при инциденте, во время которого неизвестный распылил некое вещество в крупном торгово-офисном комплексе в токийском районе Сибуя, популярного среди молодого поколения и туристов, выросло до 18 человек, полиция уточнила, что был распылен перцовый балончик, передает телеканал NHK. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 13.30 по местному времени (07.30 мск) в комлексе Shibuya Hikarie, в котором располагаются магазины, кафе и рестораны, а также театр Tokyu Theatre Orb, несколько залов для мероприятий и офисы. Полиция арестовала мужчину по подозрению в нападении на человека с целью нанесения вреда. Отмечается, что мужчина и первый из пострадавших сидели на соседних стульях в ресторанной зоне, когда между ними возникла ссора. В ходе допроса арестованный мужчина признался, что он так разозлился, что распылил перцовый баллончик в рядом сидящего человека. Ранее сообщалось, что в здании было распылено вещество, предположительно, слезоточивый газ.

