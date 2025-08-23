Рейтинг@Mail.ru
В Токио выросло число пострадавших при инциденте с распылением газа - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/yaponiya-2037157795.html
В Токио выросло число пострадавших при инциденте с распылением газа
В Токио выросло число пострадавших при инциденте с распылением газа - РИА Новости, 23.08.2025
В Токио выросло число пострадавших при инциденте с распылением газа
Число пострадавших при инциденте, во время которого неизвестный распылил некое вещество в крупном торгово-офисном комплексе в токийском районе Сибуя,... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T13:25:00+03:00
2025-08-23T13:25:00+03:00
токио
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_0:111:3000:1799_1920x0_80_0_0_904a56b9d2c2395089c3494e283f48a4.jpg
ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Число пострадавших при инциденте, во время которого неизвестный распылил некое вещество в крупном торгово-офисном комплексе в токийском районе Сибуя, популярного среди молодого поколения и туристов, выросло до 18 человек, полиция уточнила, что был распылен перцовый балончик, передает телеканал NHK. По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 13.30 по местному времени (07.30 мск) в комлексе Shibuya Hikarie, в котором располагаются магазины, кафе и рестораны, а также театр Tokyu Theatre Orb, несколько залов для мероприятий и офисы. Полиция арестовала мужчину по подозрению в нападении на человека с целью нанесения вреда. Отмечается, что мужчина и первый из пострадавших сидели на соседних стульях в ресторанной зоне, когда между ними возникла ссора. В ходе допроса арестованный мужчина признался, что он так разозлился, что распылил перцовый баллончик в рядом сидящего человека. Ранее сообщалось, что в здании было распылено вещество, предположительно, слезоточивый газ.
https://ria.ru/20250823/sud-2037128380.html
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144236/97/1442369755_601:0:3000:1799_1920x0_80_0_0_bdef4a027542e8bdc5f0a3bc08f322b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
токио, происшествия
Токио, Происшествия
В Токио выросло число пострадавших при инциденте с распылением газа

NHK: число пострадавших в Токио при инциденте с газом выросло до 18 человек

© AP Photo / Junji KurokawaСотрудники правоохранительных органов Японии
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Junji Kurokawa
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 23 авг – РИА Новости. Число пострадавших при инциденте, во время которого неизвестный распылил некое вещество в крупном торгово-офисном комплексе в токийском районе Сибуя, популярного среди молодого поколения и туристов, выросло до 18 человек, полиция уточнила, что был распылен перцовый балончик, передает телеканал NHK.
По данным правоохранительных органов, инцидент произошел около 13.30 по местному времени (07.30 мск) в комлексе Shibuya Hikarie, в котором располагаются магазины, кафе и рестораны, а также театр Tokyu Theatre Orb, несколько залов для мероприятий и офисы.
Полиция арестовала мужчину по подозрению в нападении на человека с целью нанесения вреда. Отмечается, что мужчина и первый из пострадавших сидели на соседних стульях в ресторанной зоне, когда между ними возникла ссора. В ходе допроса арестованный мужчина признался, что он так разозлился, что распылил перцовый баллончик в рядом сидящего человека.
Ранее сообщалось, что в здании было распылено вещество, предположительно, слезоточивый газ.
Суд - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Суд ограничил свободу москвичу, изувечившему кошку
Вчера, 10:05
 
ТокиоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала