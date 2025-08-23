https://ria.ru/20250823/vyshinskogo-2037154295.html

Мирошник выразил соболезнования из-за смерти Вышинского

Мирошник выразил соболезнования из-за смерти Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025

Мирошник выразил соболезнования из-за смерти Вышинского

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал кончину исполнительного директора международной... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник прокомментировал кончину исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского после продолжительной болезни, выразив сожаление, что чуда не случилось.Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни."Ушел Кирилл Вышинский... Друг, коллега, соратник… Чуда не произошло. А так хотелось!" - написал он в своём Telegram-канале.Вышинский скончался в Москве в субботу после тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

