Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом Кирилла Вышинского, назвав его выдающимся журналистам и общественным деятелем. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с уходом Кирилла Вышинского, назвав его выдающимся журналистам и общественным деятелем. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни."С глубоким прискорбием узнал о кончине Кирилла Валериевича. Ушел из жизни мужественный и самоотверженный человек, выдающийся журналист и общественный деятель, бесконечно преданный своей профессии и верный своим убеждениям", - говорится в тексте соболезнования министра, поступившем в распоряжении РИА Новости. "Весь творческий путь Кирилла Валериевича служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости, невзирая ни на какие обстоятельства",- подчеркнул министр. Лавров указал, что на долю Вышинского выпали суровые испытания. "Одному из первых ему пришлось за свои взгляды ощутить на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима. Однако даже пребывание в украинских застенках не смогло сломить его волю и предать свои идеалы", - подчеркнул Лавров. "Сложно переоценить вклад Кирилла Валериевича в формирование понимания в российском обществе эволюции происходивших на Украине разрушительных процессов, а также его заслуги в деле защиты права журналистов на честное и добросовестное выполнение своего профессионального долга", - заявил Лавров. "Кирилла Вышинского будут всегда помнить как талантливого журналиста, высокопрофессионального руководителя, доброго и отзывчивого человека. Прошу принять слова искреннего сочувствия и поддержки", - заключил глава МИД РФ.
