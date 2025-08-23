https://ria.ru/20250823/vyshinskiy-2037139951.html

Ахмедова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского

марина ахмедова

кирилл вышинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037123170_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_4060aae6218dad343eba52b9543652b2.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова, говоря о кончине журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, отметила, что у него был живой ум, а его болезнь случилась с ним из-за переживаний и стресса, пыток СБУ. В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня". "У Кирилла был такой живой ум, такой живой взгляд, и мне казалось, что на такой энергии ума можно жить долго… Я уверена, что болезнь случилась с ним из-за СБУ. Из-за этих пыток и имитаций расстрела. Из-за жестоких допросов, когда ты ничего не сделал, а тебя мучают. Из-за жизни месяцами там с осознанием: ты - русский враг, ты не успел от них убежать, с тобой тут могут делать что угодно, у них руки не связаны законом. В Донецке я знала людей, сгоревших от той же болезни. Это - из-за войны, переживаний и стресса", - написала Ахмедова в своем Telegram-канале.

