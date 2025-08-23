Рейтинг@Mail.ru
Ахмедова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского - РИА Новости, 23.08.2025
11:23 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/vyshinskiy-2037139951.html
Ахмедова выразила соболезнования из-за смерти Вышинского
2025-08-23T11:23:00+03:00
2025-08-23T11:23:00+03:00
марина ахмедова
кирилл вышинский
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова, говоря о кончине журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, отметила, что у него был живой ум, а его болезнь случилась с ним из-за переживаний и стресса, пыток СБУ. В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня". "У Кирилла был такой живой ум, такой живой взгляд, и мне казалось, что на такой энергии ума можно жить долго… Я уверена, что болезнь случилась с ним из-за СБУ. Из-за этих пыток и имитаций расстрела. Из-за жестоких допросов, когда ты ничего не сделал, а тебя мучают. Из-за жизни месяцами там с осознанием: ты - русский враг, ты не успел от них убежать, с тобой тут могут делать что угодно, у них руки не связаны законом. В Донецке я знала людей, сгоревших от той же болезни. Это - из-за войны, переживаний и стресса", - написала Ахмедова в своем Telegram-канале.
2025
марина ахмедова , кирилл вышинский
Марина Ахмедова , Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Вышинский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова, говоря о кончине журналиста, члена СПЧ и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского, отметила, что у него был живой ум, а его болезнь случилась с ним из-за переживаний и стресса, пыток СБУ.
В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня".
"У Кирилла был такой живой ум, такой живой взгляд, и мне казалось, что на такой энергии ума можно жить долго… Я уверена, что болезнь случилась с ним из-за СБУ. Из-за этих пыток и имитаций расстрела. Из-за жестоких допросов, когда ты ничего не сделал, а тебя мучают. Из-за жизни месяцами там с осознанием: ты - русский враг, ты не успел от них убежать, с тобой тут могут делать что угодно, у них руки не связаны законом. В Донецке я знала людей, сгоревших от той же болезни. Это - из-за войны, переживаний и стресса", - написала Ахмедова в своем Telegram-канале.
 
