Симоньян выразила соболезнования из-за смерти Вышинского

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила в субботу соболезнования в связи с кончиной журналиста

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян выразила в субботу соболезнования в связи с кончиной журналиста и исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня". Журналисты и все сотрудники международной медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Вышинского и всегда будут хранить память о нём."Умер наш журналист Кирилл Вышинский. Мужественный человек, отсидевший за свои ценности - за наши ценности - в хохляцкой тюрьме, не сломавшийся, мощный. Болел стоически. Царство Небесное, дорогой...", - говорится в сообщении Симоньян в ее Telegram-канале.В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", он был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

