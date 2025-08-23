Умер Кирилл Вышинский

Рейтинг@Mail.ru
09:26 23.08.2025 (обновлено: 09:36 23.08.2025)
москва
кирилл вышинский
происшествия
миа "россия сегодня"
владимир путин
дмитрий киселев
днепропетровск
украина
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. После тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", это произошло в Москве в субботу, 23 августа.Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской Армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончив который в 1991 году, он поступил на работу учителем русского языка и литературы в свою родную школу.В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске; затем, с 1999 по 2006 был редактором и телеведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел свою программу "На самом деле". В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собкором в Киеве. А после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, стал руководителем агентства "РИА Новости-Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".В сентябре 2015 года получил российское гражданство, сохранив при этом и украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости-Украина" Кирилл был задержан, а затем арестован и брошен за решетку по надуманному обвинению в "госизмене" - в вину ему ставилась его публичная позиция как журналиста относительно происходящих на Украине событий, притеснений свободы слова после госпереворота. Задержание Вышинского вызвало бурю возмущения международных журналистских и правозащитных организаций в адрес украинских властей. С требованием об освобождении Кирилла выступили МИД РФ, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, президентский Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.Президент России Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Лишь 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека при президенте России, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".Кроме того, он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Владимир Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина" и назвал ее убедительной и глубокой.В "России сегодня" Кирилл Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня". Кирилл также стал лауреатом премии правительства России в области СМИ. Как член СПЧ он активно боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, в ОБСЕ. Активно боролся с цензурой зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020 года на встрече СПЧ с Путиным Кирилл поднял вопрос о необходимости регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правого поля, при этом президент РФ поблагодарил его за внимание к данной проблеме и пообещал, что даст соответствующее поручение администрации и правительству.Кирилл написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы". Вышинский был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".Кирилл был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. После тяжелой и продолжительной болезни на 59-м году жизни скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня", это произошло в Москве в субботу, 23 августа.
Кирилл Вышинский родился 19 февраля 1967 года в Днепропетровске. Окончив школу и отслужив в Советской Армии, поступил на филологический факультет Днепропетровского университета, окончив который в 1991 году, он поступил на работу учителем русского языка и литературы в свою родную школу.
В журналистику пришел в 1996 году: работал шеф-редактором "11 канала" в Днепропетровске; затем, с 1999 по 2006 был редактором и телеведущим на украинском ICTV, где был шеф-редактором службы информации и программы "Подробно" с Дмитрием Киселевым, вел свою программу "На самом деле". В октябре 2006 года перешел на работу в ВГТРК, став собкором в Киеве. А после государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, стал руководителем агентства "РИА Новости-Украина" в составе медиагруппы "Россия сегодня".
В сентябре 2015 года получил российское гражданство, сохранив при этом и украинское. В мае 2018 года после обысков СБУ в "РИА Новости-Украина" Кирилл был задержан, а затем арестован и брошен за решетку по надуманному обвинению в "госизмене" - в вину ему ставилась его публичная позиция как журналиста относительно происходящих на Украине событий, притеснений свободы слова после госпереворота. Задержание Вышинского вызвало бурю возмущения международных журналистских и правозащитных организаций в адрес украинских властей. С требованием об освобождении Кирилла выступили МИД РФ, направивший две ноты протеста Украине, Союз журналистов России, президентский Совет по правам человека, Общественная палата, депутаты Госдумы.
Президент России Владимир Путин на встрече с тогдашним канцлером Германии Ангелой Меркель поднял вопрос о беспрецедентном задержании журналиста, а та пообещала поговорить с Петром Порошенко. В заключении Кирилл пробыл 470 дней, пока длились судебные разбирательства по мере пресечения. Лишь 7 сентября 2019 года он был освобожден в рамках обмена между Россией и Украиной. В октябре того же года Вышинский стал членом Совета по правам человека при президенте России, оставшись работать в медиагруппе "Россия сегодня".
Кроме того, он вел авторские программы на ВГТРК. Так, Владимир Путин в декабре 2022 года рассказал, что смотрит передачу Вышинского "Типичная Украина" и назвал ее убедительной и глубокой.
В "России сегодня" Кирилл Вышинский был автором множества аналитических и публицистических материалов на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik, был исполнительным директором медиагруппы "Россия сегодня". Кирилл также стал лауреатом премии правительства России в области СМИ. Как член СПЧ он активно боролся за права журналистов на Украине и в странах Балтии, выступал на эту тему в Парламентской ассамблее Совета Европы, в ОБСЕ. Активно боролся с цензурой зарубежных интернет-платформ в отношении российских СМИ. Так, в декабре 2020 года на встрече СПЧ с Путиным Кирилл поднял вопрос о необходимости регистрации иностранных интернет-платформ в России как субъектов правого поля, при этом президент РФ поблагодарил его за внимание к данной проблеме и пообещал, что даст соответствующее поручение администрации и правительству.
Кирилл написал книгу о времени, проведенном в украинских застенках "Жил напротив тюрьмы". Вышинский был награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" и медалью "За возвращение Крыма".
Кирилл был талантливым руководителем, чье чувство юмора и здоровая самоирония вдохновляли людей. Журналисты и все сотрудники медиагруппы "Россия сегодня" выражают самые глубокие соболезнования родным и близким Кирилла и всегда будут хранить память о нем.
 
