Вышинский останется в памяти истинным профессионалом, заявила Захарова
23.08.2025
19:41 23.08.2025
Вышинский останется в памяти истинным профессионалом, заявила Захарова
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский останется в памяти и сердцах как истинный профессионал и в высшей степени порядочный человек эталонных моральных качеств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни. "В нашей памяти и в наших сердцах Кирилл Валериевич навсегда останется истинным профессионалом и в высшей степени порядочным человеком эталонных моральных качеств", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России. Она добавила, что весь жизненный путь Вышинского связан с беззаветным служением профессии журналиста, заботой о сохранении её высоких стандартов и защитой прав работников СМИ от политически мотивированного произвола и беззакония. "Родившийся и выросший на Украине, он тяжело переживал охватившие постмайданную страну деструктивные процессы, при этом не позволял себе идти на компромисс со своей совестью и подстраиваться под текущую политическую конъюнктуру", - сказала Захарова. Она отметила, что своей принципиальностью, преданностью убеждениям и стремлением к справедливости Вышинский настроил против себя нетерпимый к инакомыслию киевский режим, искавший любой способ заставить замолчать неугодного журналиста. "Руководство и коллектив министерства иностранных дел Российской Федерации глубоко скорбят в связи с кончиной Кирилла Вышинского. Соболезнования его родным, близким и коллегам направил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров", - заключила Захарова. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Вышинский останется в памяти истинным профессионалом, заявила Захарова

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский останется в памяти и сердцах как истинный профессионал и в высшей степени порядочный человек эталонных моральных качеств, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни.
"В нашей памяти и в наших сердцах Кирилл Валериевич навсегда останется истинным профессионалом и в высшей степени порядочным человеком эталонных моральных качеств", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.
Она добавила, что весь жизненный путь Вышинского связан с беззаветным служением профессии журналиста, заботой о сохранении её высоких стандартов и защитой прав работников СМИ от политически мотивированного произвола и беззакония.
"Родившийся и выросший на Украине, он тяжело переживал охватившие постмайданную страну деструктивные процессы, при этом не позволял себе идти на компромисс со своей совестью и подстраиваться под текущую политическую конъюнктуру", - сказала Захарова.
Она отметила, что своей принципиальностью, преданностью убеждениям и стремлением к справедливости Вышинский настроил против себя нетерпимый к инакомыслию киевский режим, искавший любой способ заставить замолчать неугодного журналиста.
"Руководство и коллектив министерства иностранных дел Российской Федерации глубоко скорбят в связи с кончиной Кирилла Вышинского. Соболезнования его родным, близким и коллегам направил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров", - заключила Захарова.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
