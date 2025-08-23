Рейтинг@Mail.ru
Киселев отметил, что Вышинский олицетворял единство Украины и России - РИА Новости, 23.08.2025
15:23 23.08.2025 (обновлено: 15:36 23.08.2025)
Киселев отметил, что Вышинский олицетворял единство Украины и России
Киселев отметил, что Вышинский олицетворял единство Украины и России - РИА Новости, 23.08.2025
Киселев отметил, что Вышинский олицетворял единство Украины и России
Журналист, член СПЧ, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обладал высоким чувством общероссийско-украинской... РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист, член СПЧ, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обладал высоким чувством общероссийско-украинской гражданственности, воплощал собой единство украинского и российского народов, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселёв. В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня". "Он блестяще говорил без акцента на украинском языке, закончил Днепропетровский университет, филологический факультет как русист, владел и русским. Обладал, безусловно, литературным даром, высоким чувством гражданственности, гражданственности именно такой общей, общероссийско-украинской гражданственности. И воплощал собой единство нашего народа, украинского и российского", - сказал Киселёв. Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" рассказал, что их дружба с Вышинским началась в 2000 году. Тогда Киселёв первым из российских журналистов прибыл в Киев для работы по частному контракту. По его словам, Вышинский на тот момент сыграл для него роль "проводника" в украинскую многонациональную культуру. "Обладал прекрасным чувством юмора, очень тонкой самоиронией. Умел поддерживать людей собственным примером. До конца боролся с тяжелой болезнью, с фатальным диагнозом. И в этом тоже стал для всех нас примером. Кирилл навсегда останется с нами. Это высочайший стандарт человеческий, гражданский, профессиональный. Так что остается ему соответствовать", - добавил Киселёв. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Новости
Дмитрий Киселев о Кирилле Вышинском
Журналист, член СПЧ, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обладал высоким чувством общероссийско-украинской гражданственности, воплощал собой единство украинского и российского народов. Об этом рассказал РИА Новости гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселев.
москва, киев, кирилл вышинский, дмитрий киселев, россия
Москва, Киев, Кирилл Вышинский, Дмитрий Киселев, Россия
Киселев отметил, что Вышинский олицетворял единство Украины и России

Киселев: Вышинский обладал чувством общероссийско-украинской гражданственности

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Журналист, член СПЧ, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский обладал высоким чувством общероссийско-украинской гражданственности, воплощал собой единство украинского и российского народов, заявил РИА Новости гендиректор медиагруппы и многолетний товарищ и соратник Вышинского Дмитрий Киселёв.
В субботу в Москве после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году скончался журналист Кирилл Вышинский, исполнительный директор международной медиагруппы "Россия сегодня".
Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества
Симоньян назвала Вышинского человеком редкого мужества
Вчера, 14:46
"Он блестяще говорил без акцента на украинском языке, закончил Днепропетровский университет, филологический факультет как русист, владел и русским. Обладал, безусловно, литературным даром, высоким чувством гражданственности, гражданственности именно такой общей, общероссийско-украинской гражданственности. И воплощал собой единство нашего народа, украинского и российского", - сказал Киселёв.
Гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" рассказал, что их дружба с Вышинским началась в 2000 году. Тогда Киселёв первым из российских журналистов прибыл в Киев для работы по частному контракту. По его словам, Вышинский на тот момент сыграл для него роль "проводника" в украинскую многонациональную культуру.
"Обладал прекрасным чувством юмора, очень тонкой самоиронией. Умел поддерживать людей собственным примером. До конца боролся с тяжелой болезнью, с фатальным диагнозом. И в этом тоже стал для всех нас примером. Кирилл навсегда останется с нами. Это высочайший стандарт человеческий, гражданский, профессиональный. Так что остается ему соответствовать", - добавил Киселёв.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Захарова назвала смерть Вышинского утратой для мировой журналистики
Захарова назвала смерть Вышинского утратой для мировой журналистики
Вчера, 13:29
 
МоскваКиевКирилл ВышинскийДмитрий КиселевРоссия
 
 
