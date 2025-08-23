Рейтинг@Mail.ru
Вышинский олицетворял дружбу России и Украины, заявил Азаров - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/vyshinskij-2037168634.html
Вышинский олицетворял дружбу России и Украины, заявил Азаров
Вышинский олицетворял дружбу России и Украины, заявил Азаров - РИА Новости, 23.08.2025
Вышинский олицетворял дружбу России и Украины, заявил Азаров
Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский, о кончине которого стало известно в субботу утром, являлся огромным патриотом... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:44:00+03:00
2025-08-23T14:44:00+03:00
в мире
украина
россия
москва
кирилл вышинский
николай азаров (политик)
служба безопасности украины
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121997_0:219:3190:2013_1920x0_80_0_0_112af50a02dec2c7f2158f6020bf989e.jpg
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский, о кончине которого стало известно в субботу утром, являлся огромным патриотом и России, и Украины, он олицетворял дружбу двух народов, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни. "Для меня это большая трагедия, потому что это талантливый, мужественный человек. Он олицетворял настоящего украинца. Он, вообще-то говоря, был по рождению украинец… Для меня очень важно, что вот именно этот человек был, во-первых, огромным патриотом и Украины, и России, подчеркиваю, огромным патриотом, мужественным и высокопрофессиональным человеком. Он олицетворял дружбу наших народов", - сказал Азаров в беседе с агентством. Он добавил, что Вышинский никогда не поддавался на конъюнктуру и всегда занимал принципиальную позицию в своей деятельности. "Я, к сожалению, не встречался с ним после его возвращения из Киева, где его абсолютно незаконно посадили в тюрьму. И, как свойственно бандеровцам, издевались и делали всё, чтобы отравить ему жизнь. Я не врач, не специалист, но мне кажется, что в его раннем уходе сыграли роль варварские преследования, садистские по существу. Он ушел из жизни в молодом возрасте, ему жить и жить, работать и работать", - заключил он. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
https://ria.ru/20250823/vyshinskiy-2037153555.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037121997_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_e0860feba250ee1a347ff88f83e4ba6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, кирилл вышинский, николай азаров (политик), служба безопасности украины, вгтрк
В мире, Украина, Россия, Москва, Кирилл Вышинский, Николай Азаров (политик), Служба безопасности Украины, ВГТРК
Вышинский олицетворял дружбу России и Украины, заявил Азаров

Экс-премьер Украины Азаров: Вышинский олицетворял дружбу России и Украины

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Вышинский
Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Кирилл Вышинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский, о кончине которого стало известно в субботу утром, являлся огромным патриотом и России, и Украины, он олицетворял дружбу двух народов, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни.
"Для меня это большая трагедия, потому что это талантливый, мужественный человек. Он олицетворял настоящего украинца. Он, вообще-то говоря, был по рождению украинец… Для меня очень важно, что вот именно этот человек был, во-первых, огромным патриотом и Украины, и России, подчеркиваю, огромным патриотом, мужественным и высокопрофессиональным человеком. Он олицетворял дружбу наших народов", - сказал Азаров в беседе с агентством.
Он добавил, что Вышинский никогда не поддавался на конъюнктуру и всегда занимал принципиальную позицию в своей деятельности.
"Я, к сожалению, не встречался с ним после его возвращения из Киева, где его абсолютно незаконно посадили в тюрьму. И, как свойственно бандеровцам, издевались и делали всё, чтобы отравить ему жизнь. Я не врач, не специалист, но мне кажется, что в его раннем уходе сыграли роль варварские преследования, садистские по существу. Он ушел из жизни в молодом возрасте, ему жить и жить, работать и работать", - заключил он.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Исполнительный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Кирилл Вышинский на церемонии награждения лауреатов премии Союза журналистов России Золотое перо России — 2023 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Памяти Кирилла Вышинского
Вчера, 13:17
 
В миреУкраинаРоссияМоскваКирилл ВышинскийНиколай Азаров (политик)Служба безопасности УкраиныВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала