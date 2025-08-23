https://ria.ru/20250823/vyshinskij-2037168634.html

Вышинский олицетворял дружбу России и Украины, заявил Азаров

МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский, о кончине которого стало известно в субботу утром, являлся огромным патриотом и России, и Украины, он олицетворял дружбу двух народов, заявил РИА Новости бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Ранее в субботу стало известно, что журналист, исполнительный директор международной группы "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский скончался в Москве после тяжелой болезни. "Для меня это большая трагедия, потому что это талантливый, мужественный человек. Он олицетворял настоящего украинца. Он, вообще-то говоря, был по рождению украинец… Для меня очень важно, что вот именно этот человек был, во-первых, огромным патриотом и Украины, и России, подчеркиваю, огромным патриотом, мужественным и высокопрофессиональным человеком. Он олицетворял дружбу наших народов", - сказал Азаров в беседе с агентством. Он добавил, что Вышинский никогда не поддавался на конъюнктуру и всегда занимал принципиальную позицию в своей деятельности. "Я, к сожалению, не встречался с ним после его возвращения из Киева, где его абсолютно незаконно посадили в тюрьму. И, как свойственно бандеровцам, издевались и делали всё, чтобы отравить ему жизнь. Я не врач, не специалист, но мне кажется, что в его раннем уходе сыграли роль варварские преследования, садистские по существу. Он ушел из жизни в молодом возрасте, ему жить и жить, работать и работать", - заключил он. В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".

