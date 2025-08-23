https://ria.ru/20250823/vuchichi-2037219171.html

Вучич рассказал, сколько человек вышли на митинги в поддержку правительства

Вучич рассказал, сколько человек вышли на митинги в поддержку правительства - РИА Новости, 23.08.2025

Вучич рассказал, сколько человек вышли на митинги в поддержку правительства

Мирные акции граждан в 75 городах Сербии против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры собрали в субботу не менее 55 тысяч РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T21:49:00+03:00

2025-08-23T21:49:00+03:00

2025-08-23T21:49:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

бор

александр вучич

ивица дачич

патриарх сербский порфирий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145504_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_dcf4658f4438a0f6b4c0f3b13152a92f.jpg

БЕЛГРАД, 23 авг – РИА Новости. Мирные акции граждан в 75 городах Сербии против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры собрали в субботу не менее 55 тысяч человек, заявил сербский президент Александр Вучич. В списке крупные провинциальные города, но нет крупнейших - Белграда и Нови-Сада, где особенно сильны оппозиционные настроения. Вучич принял участие в собрании граждан в городе Уб в центральной части страны. "Во всех 49 местах, где (акции граждан - ред.) проходят повторно, значительно больше людей. Свыше 55 тысяч человек, по оценкам полиции на 19.00 (20.00 мск), значит будет больше... В следующую субботу собрания будут в 100 городах", - заявил Вучич собравшимся, трансляцию вело агентство Танюг. Как передает корреспондент РИА Новости, один из митингов поддержки властей прошел в городе-спутнике Белграда Панчево. В центре города перед администрацией собрались около двух тысяч горожан, в основном среднего возраста. Они держат флаги Сербии и воздушные шарики в цветах флага, а также плакаты: "Нет отдадим Сербию", "Граждане против блокад", "Хотим работать" и "Хотим учиться". Митинг охраняла полиция, он прошел в спокойной обстановке. В минувшую среду в Панчево, Боре, Лознице, Вране, Пожареваце, Лесковаце и других провинциальных городах Сербии впервые прошли мирные собрания граждан против блокирования учреждений и инфраструктуры и в поддержку властей страны. Вице-премьер и глава МВД Ивица Дачич сообщил в ночь на четверг, что на мирные собрания в 49 городах вышли 33 тысячи человек, акции прошли без инцидентов. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась на прошлой неделе. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Президент Сербии Александр Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии. Он пообещал гражданам решительные действия властей по поводу протестов в стране через три-четыре дня для установления мира и порядка. По его данным, с 12 по 17 августа 137 полицейских получили травмы во время беспорядков в разных городах Сербии. Вучич пообещал объявить в воскресенье 24 августа, какие именно экономические меры для улучшения положения граждан будут введены с 1 сентября. Ранее он неоднократно заявлял о необходимости снижения цен на продукты в розничных сетях и о других экономических мерах поддержки населения.

https://ria.ru/20250823/serbija-2037211405.html

https://ria.ru/20250823/serbiya-2037120623.html

https://ria.ru/20250823/protesty-2037099633.html

сербия

белград (город)

бор

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), бор, александр вучич, ивица дачич, патриарх сербский порфирий