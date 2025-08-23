https://ria.ru/20250823/vsu-2037163857.html

ВСУ используют "Азов"* в качестве заградотрядов для мобилизованных

ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Националистический "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) используется командованием ВСУ в качестве заградотряда для мобилизованных украинцев на константиновском участке фронта, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Симба. "Если в окружение попадают (радикалы – ред.), и среди них (ВСУ - ред.) есть нацисты в виде командования и просто мобилизованные, стараются их (мобилизованных – ред.) уничтожить сами и сдаться… Они (боевики "Азова"* - ред.) изначально стояли как заградотряд, сзади стояли", - заявил боец. Он добавил, что радикалы не представляли, что движение бойцов ВС РФ будет настолько резким, не позволяя при этом военным ВСУ возможности для отступления. Главной же задачей для радикалов в заградотряде стало – сдерживание натиска продвижения бойцов ВС РФ любыми методами.* Запрещенная в России террористическая организация

россия, вооруженные силы украины