ВСУ используют "Азов"* в качестве заградотрядов для мобилизованных
ВСУ используют "Азов"* в качестве заградотрядов для мобилизованных - РИА Новости, 23.08.2025
ВСУ используют "Азов"* в качестве заградотрядов для мобилизованных
Националистический "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) используется командованием ВСУ в качестве заградотряда для мобилизованных украинцев на... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T14:12:00+03:00
2025-08-23T14:12:00+03:00
2025-08-23T14:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037158627_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ed49fb0ff17089b3aae12aba352d2d0.jpg
ДОНЕЦК, 23 авг – РИА Новости. Националистический "Азов"* (признан террористическим и запрещен в РФ) используется командованием ВСУ в качестве заградотряда для мобилизованных украинцев на константиновском участке фронта, рассказал РИА Новости боец 103-го полка "Южной" группировки войск ВС РФ с позывным Симба. "Если в окружение попадают (радикалы – ред.), и среди них (ВСУ - ред.) есть нацисты в виде командования и просто мобилизованные, стараются их (мобилизованных – ред.) уничтожить сами и сдаться… Они (боевики "Азова"* - ред.) изначально стояли как заградотряд, сзади стояли", - заявил боец. Он добавил, что радикалы не представляли, что движение бойцов ВС РФ будет настолько резким, не позволяя при этом военным ВСУ возможности для отступления. Главной же задачей для радикалов в заградотряде стало – сдерживание натиска продвижения бойцов ВС РФ любыми методами.* Запрещенная в России террористическая организация
ВСУ используют "Азов"* в качестве заградотрядов для мобилизованных
