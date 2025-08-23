Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли поражение предприятию ВПК на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 23.08.2025 (обновлено: 14:43 23.08.2025)
ВС России нанесли поражение предприятию ВПК на Украине
Российские войска атаковали предприятие украинского ВПК, сообщило Минобороны.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска атаковали предприятие украинского ВПК, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Также армия ударила по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска атаковали предприятие украинского ВПК, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
ВС России нанесли удар "Искандером" по пункту временной дислокации ВСУ
20 августа, 15:20
Также армия ударила по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.
В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
