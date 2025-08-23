https://ria.ru/20250823/vpk-2037147566.html

ВС России нанесли поражение предприятию ВПК на Украине

ВС России нанесли поражение предприятию ВПК на Украине

специальная военная операция на украине

безопасность

украина

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска атаковали предприятие украинского ВПК, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Также армия ударила по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

