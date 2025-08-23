https://ria.ru/20250823/vpk-2037147566.html
ВС России нанесли поражение предприятию ВПК на Украине
ВС России нанесли поражение предприятию ВПК на Украине
2025-08-23T12:18:00+03:00
2025-08-23T12:18:00+03:00
2025-08-23T14:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска атаковали предприятие украинского ВПК, сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.Также армия ударила по пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.В ответ на атаки противника войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
украина
россия
ВС России нанесли поражение предприятию ВПК на Украине
