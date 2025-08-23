https://ria.ru/20250823/volodin-2037136225.html

Володин призвал защитить память о тех, кто отдал жизнь за свободу Родины

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в годовщину победы в Курской битве призвал сделать все, чтобы сохранить и защитить память о тех, кто отдал жизнь за свободу Родины. Ежегодно в России 23 августа отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Он установлен в соответствии с федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года. "Победа далась дорогой ценой. Вечная слава тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины! Мы должны сделать всё, чтобы сохранить и защитить память о них, передать её будущим поколениям", - написал Володин в своем канале в Max. Он отметил, что после завершения Курской битвы 23 августа 1943 года стратегическая инициатива окончательно перешла к Красной Армии, которая продолжила освобождать страну от немецко-фашистских захватчиков.

