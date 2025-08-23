https://ria.ru/20250823/ukraina-2037214940.html

Родственники восемь месяцев не могли связаться с похищенным ТЦК украинцем

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

украина

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Родственники похищенного сотрудниками военкомата украинца 8 месяцев не могли с ним связаться и получить о нем информацию, позже выяснилось, что его отправили в "мясной штурм" под Юнаковкой в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что в соцсетях распространяется информация о военнослужащем 156-й бригады ВСУ Викторе Домино, которого похитили в декабре прошлого года сотрудники украинского военкомата (ТЦК), не сообщив родственникам никакой информации. "Больше полугода о нем ничего не было известно и только в июле сестре сообщили, что он "пропал без вести" под Юнаковкой… За 8 месяцев родственникам не дали ни единой возможности связаться с Виктором, которого в итоге отправили в "мясной штурм", где он вероятнее всего и погиб", - сказал он.

сумская область

украина

сумская область, вооруженные силы украины, украина