Родственники восемь месяцев не могли связаться с похищенным ТЦК украинцем
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 23.08.2025
Родственники восемь месяцев не могли связаться с похищенным ТЦК украинцем
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
украина
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Родственники похищенного сотрудниками военкомата украинца 8 месяцев не могли с ним связаться и получить о нем информацию, позже выяснилось, что его отправили в "мясной штурм" под Юнаковкой в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Собеседник агентства отметил, что в соцсетях распространяется информация о военнослужащем 156-й бригады ВСУ Викторе Домино, которого похитили в декабре прошлого года сотрудники украинского военкомата (ТЦК), не сообщив родственникам никакой информации. "Больше полугода о нем ничего не было известно и только в июле сестре сообщили, что он "пропал без вести" под Юнаковкой… За 8 месяцев родственникам не дали ни единой возможности связаться с Виктором, которого в итоге отправили в "мясной штурм", где он вероятнее всего и погиб", - сказал он.
сумская область
украина
сумская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина
Родственники похищенного военкоматом украинца 8 месяцев не могли связаться с ним

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Родственники похищенного сотрудниками военкомата украинца 8 месяцев не могли с ним связаться и получить о нем информацию, позже выяснилось, что его отправили в "мясной штурм" под Юнаковкой в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства отметил, что в соцсетях распространяется информация о военнослужащем 156-й бригады ВСУ Викторе Домино, которого похитили в декабре прошлого года сотрудники украинского военкомата (ТЦК), не сообщив родственникам никакой информации.
"Больше полугода о нем ничего не было известно и только в июле сестре сообщили, что он "пропал без вести" под Юнаковкой… За 8 месяцев родственникам не дали ни единой возможности связаться с Виктором, которого в итоге отправили в "мясной штурм", где он вероятнее всего и погиб", - сказал он.
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина
 
 
