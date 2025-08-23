https://ria.ru/20250823/ukraina-2037199520.html
Ганчев рассказал о попытках мобилизованных ВСУ сдаться в плен
Ганчев рассказал о попытках мобилизованных ВСУ сдаться в плен - РИА Новости, 23.08.2025
Ганчев рассказал о попытках мобилизованных ВСУ сдаться в плен
Насильно мобилизованные в ВСУ украинцы стараются как можно быстрее сдаться в плен, однако сослуживцы пытаются пресекать их попытки, нанося удары по своим
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Насильно мобилизованные в ВСУ украинцы стараются как можно быстрее сдаться в плен, однако сослуживцы пытаются пресекать их попытки, нанося удары по своим, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Насильно мобилизованные ребята иногда паникуют, стараются как можно быстрее сдаться в плен нашим бойцам. Конечно, ВСУ тоже стараются пересекать их попытки. Очень много случаев, когда наносят удары по своим", - заявил Ганчев РИА Новости.
