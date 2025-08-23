Рейтинг@Mail.ru
Ганчев рассказал о попытках мобилизованных ВСУ сдаться в плен
Специальная военная операция на Украине
 
18:36 23.08.2025
Ганчев рассказал о попытках мобилизованных ВСУ сдаться в плен
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
виталий ганчев
харьковская область
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Насильно мобилизованные в ВСУ украинцы стараются как можно быстрее сдаться в плен, однако сослуживцы пытаются пресекать их попытки, нанося удары по своим, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Насильно мобилизованные ребята иногда паникуют, стараются как можно быстрее сдаться в плен нашим бойцам. Конечно, ВСУ тоже стараются пересекать их попытки. Очень много случаев, когда наносят удары по своим", - заявил Ганчев РИА Новости.
харьковская область
вооруженные силы украины, виталий ганчев, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Виталий Ганчев, Харьковская область
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Насильно мобилизованные в ВСУ украинцы стараются как можно быстрее сдаться в плен, однако сослуживцы пытаются пресекать их попытки, нанося удары по своим, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Насильно мобилизованные ребята иногда паникуют, стараются как можно быстрее сдаться в плен нашим бойцам. Конечно, ВСУ тоже стараются пересекать их попытки. Очень много случаев, когда наносят удары по своим", - заявил Ганчев РИА Новости.
Среди наемников ВСУ есть британские офицеры, заявил Ганчев
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВиталий ГанчевХарьковская область
 
 
