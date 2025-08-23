Рейтинг@Mail.ru
Духовный советник Трампа посетит Украину - РИА Новости, 23.08.2025
11:15 23.08.2025 (обновлено: 13:57 23.08.2025)
Духовный советник Трампа посетит Украину
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс сообщил, что посетит Украину. "Покидаю Южную Корею и направляюсь на Украину", - написал Бернс на своей странице в соцсети Х. Журнал Time в 2016 году в своей статье называл Бернса "главным пастором" Трампа. Сам Бернс на своей странице в соцсети Х дает ссылку на этот материал.
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Личный духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс сообщил, что посетит Украину.
"Покидаю Южную Корею и направляюсь на Украину", - написал Бернс на своей странице в соцсети Х.
Журнал Time в 2016 году в своей статье называл Бернса "главным пастором" Трампа. Сам Бернс на своей странице в соцсети Х дает ссылку на этот материал.
