"Не понимаем, о чем говорим". Запад признал свое бессилие на Украине
Батюк: разговоры о вводе западных войск на Украину звучат очень размыто
Французский военный во время учений
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французский военный во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Виктор Жданов. "Коалиция желающих" не оставляет планов военного вторжения на Украину, собираясь направить туда десятки тысяч солдат. Но возникли сомнения даже у самых активных сторонников интервенции. Почему эта затея обречена на провал — в материале РИА Новости.
Коалиция неготовых
После очередного саммита западные лидеры громогласно подтвердили намерение ввести войска на Украину. Министр обороны Великобритании Джон Хили еще до заседания заявил, что многонациональные силы "готовы действовать с первого дня перемирия" и "военные планы проработаны".
Британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне
© AP Photo / Leon Neal
Британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции в Лондоне
Вроде бы идея международной интервенции президента Франции Эммануэля Макрона, озвученная еще в прошлом году, близится к успешной реализации. Однако все не так просто.
"Учитывая политическую слабость Макрона и Стармера (британский премьер. — Прим. ред.), сложно представить, как этот план выполнят", — сказал Politico один из дипломатов Евросоюза.
Издание отмечает: "отсутствие четкости продемонстрировало слабость" европейцев. Порой они "с трудом понимают, о чем говорят", признался чиновник ЕС.
Лондон, как выяснилось, не хочет отправлять свои войска к линии фронта. По информации The Guardian, глава Королевских Вооруженных сил Тони Радакин собирается сообщить это союзникам. Для якобы "миротворческой миссии" Британии не хватает беспилотников, танков и тяжелой артиллерии.
В The Telegraph подсчитали, что потребуется 15 тысяч солдат, то есть порядка 20 процентов личного состава всей британской армии. Такую расточительность королевство вряд ли себе позволит.
Британские военнослужащие
© Фото : UK MOD © Crown copyright / Corporal C Eden
Британские военнослужащие
По мнению ответственного за вопросы бюджета и обороны депутата от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреаса Шварца, в бундесвере та же ситуация. Практически половина парламентских партий против интервенции. Прежде всего — популярные у простых граждан "Альтернатива для Германии" и "Левые". По данным телеканала NTV, возразили даже два христианских демократа.
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил: не все лидеры ЕС одобряют публичные заявления Макрона.
"Польша и наши партнеры по НАТО — страны восточного фланга — также не хотят, не планируют и не отправят войска на Украину", — подчеркнул он.
Владислав Косиняк-Камыш
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владислав Косиняк-Камыш
Без новых жертв
Старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО именни Е. М. Примакова РАН Мария Павлова поясняет: для Варшавы ситуация вокруг "коалиции желающих" скорее проблема, чем возможность.
"Большинство поляков, собственно, как и польских политиков, считают, что они оказали серьезную помощь Украине, а благодарности в ответ не получили. Какие-то новые жертвы ради Киева, тем более отправка солдат, неприемлемы для общества", — отметила она в беседе с РИА Новости.
Двери открыты
Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных французских чиновников пишет, что на начальном этапе интервенции Елисейский дворец может разместить на Украине воинский контингент численностью от трех до пяти тысяч человек.
Глава Союза военнослужащих ФРГ полковник Андре Вюстнер в интервью Reuters заявил: "недостаточно, чтобы на Украине находились горстка генералов и небольшие подразделения". Он выступает за отправку не менее десяти тысяч солдат и офицеров на длительный срок.
Офицеры бундесвера
© AP Photo / Markus Schreiber
Офицеры бундесвера
При этом в статье WSJ упоминаются опасения европейцев. В ЕС полагаются на США, которые должны прикрывать войска Старого Света. Дональд Трамп, однако, заверил: пока он в Белом доме, ноги американского солдата на украинской земле не будет.
Тем не менее Запад продолжает настаивать: гарантии безопасности должны опираться на "коалицию желающих". Разумеется, киевские власти это горячо поддерживают.
"На нашей территории, безусловно, будут находиться войска союзников", — обещает глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Мол, уже более трех стран согласить направить своих "миротворцев". Какие именно — не уточнил. Якобы Киев сейчас прорабатывает "характер мандата, методы развертывания, прерогативы и пределы миссии".
Андрей Ермак
© AP Photo / Jose Luis Magana
Андрей Ермак
Сами по себе
Позиция Трампа, подтвержденная после встречи с Владимиром Путиным, немного отрезвила европейцев. Без США приближаться к линии фронта желающих не нашлось.
Премьер Финляндии Петтери Орпо допускает участие в "миссии", но требует тщательной подготовки. О масштабном контингенте речи не идет.
"Имеются в виду вспомогательные функции, такие как техническое обслуживание, предоставление экспертных заключений и обучение", — уточнил глава парламентского комитета по иностранным делам Йоханнес Коскинен.
Президент Чехии Петр Павел
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел не исключает размещение сил "коалиции" в предполагаемой демилитаризованной зоне вдоль линии соприкосновения. Впрочем, представитель Минобороны страны Давид Шима тоже говорил лишь об обучении чехами боевиков ВСУ или разминировании.
Макрон же обмолвился о неких "операциях по сдерживанию" на линии фронта, но не "провокационных".
Главный научный сотрудник института США и Канады РАН Владимир Батюк обращает внимание на крайнюю неопределенность в речах западных лидеров. Европейская военная поддержка едва ли вообще будет эффективной без Вашингтона.
Украинские военнослужащие во время учений
"Кто собирается тренировать ВСУ? Те, кто не воевал с 1945 года. Есть некоторый опыт у французов, англичан — всякого рода колониальных кампаний, но опыта современной войны — никакого", — подчеркивает эксперт.
Для Москвы вариант западной интервенции на Украину по-прежнему неприемлем, напомнил недавно глава МИД Сергей Лавров.
"Ни одно европейское государство не отправит солдат на Украину без предварительных согласований с Россией", — заключил бывший председатель Мюнхенской конференции по безопасности и экс-посол ФРГ в США Вольфганг Ишингер.
По его словам, это было бы равносильно вступлению Украины в НАТО. Любые рассуждения на Западе об украинском кризисе лишены смысла, пока Москва с ними не согласится.