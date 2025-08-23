В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе
Генштаб КНДР назвал учения США и Южной Корее угрозой безопасности страны
© AP Photo / Lee Jin-manВоенные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
Военные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Совместные учения США и Южной Кореи носят "крайне провокационный" характер и обостряют напряженность в регионе, говорится в заявлении для прессы представителя генштаба Корейской народной армии (КНА)
"Военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS)... представляют собой крайне провокационного и агрессивного характера крупномасштабные военные учения, нацеленные на внезапный и превентивный удар по нашему государству... Безрассудные военные учения воинственных маньяков США и РК серьезно угрожают безопасности нашего государства и приводят ситуацию на Корейском полуострове и в регионе в целом к предельному обострению напряженности", - говорится в заявлении, текст которого приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Южная Корея и США 18 августа начали ежегодные объединённые военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые будут проходить по сценарию, учитывающему реальные угрозы и боевой опыт, полученный из анализа современных военных конфликтов. Учения продлятся до 28 августа. В манёврах примут участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих, как и в 2024 году, а также примерно столько же американских военных.
