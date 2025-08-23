https://ria.ru/20250823/ucheniya-2037111237.html

В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе

В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе - РИА Новости, 23.08.2025

В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе

Совместные учения США и Южной Кореи носят "крайне провокационный" характер и обостряют напряженность в регионе, говорится в заявлении для прессы представителя... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T06:12:00+03:00

2025-08-23T06:12:00+03:00

2025-08-23T06:12:00+03:00

в мире

сша

южная корея

корейский полуостров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967030352_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_df473979b344fcfe68dfd4fd43c61782.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Совместные учения США и Южной Кореи носят "крайне провокационный" характер и обостряют напряженность в регионе, говорится в заявлении для прессы представителя генштаба Корейской народной армии (КНА) "Военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS)... представляют собой крайне провокационного и агрессивного характера крупномасштабные военные учения, нацеленные на внезапный и превентивный удар по нашему государству... Безрассудные военные учения воинственных маньяков США и РК серьезно угрожают безопасности нашего государства и приводят ситуацию на Корейском полуострове и в регионе в целом к предельному обострению напряженности", - говорится в заявлении, текст которого приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Южная Корея и США 18 августа начали ежегодные объединённые военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые будут проходить по сценарию, учитывающему реальные угрозы и боевой опыт, полученный из анализа современных военных конфликтов. Учения продлятся до 28 августа. В манёврах примут участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих, как и в 2024 году, а также примерно столько же американских военных.

https://ria.ru/20250820/konfrontatsiya-2036437244.html

сша

южная корея

корейский полуостров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, южная корея, корейский полуостров