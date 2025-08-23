Рейтинг@Mail.ru
В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:12 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/ucheniya-2037111237.html
В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе
В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе - РИА Новости, 23.08.2025
В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе
Совместные учения США и Южной Кореи носят "крайне провокационный" характер и обостряют напряженность в регионе, говорится в заявлении для прессы представителя... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T06:12:00+03:00
2025-08-23T06:12:00+03:00
в мире
сша
южная корея
корейский полуостров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967030352_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_df473979b344fcfe68dfd4fd43c61782.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Совместные учения США и Южной Кореи носят "крайне провокационный" характер и обостряют напряженность в регионе, говорится в заявлении для прессы представителя генштаба Корейской народной армии (КНА) "Военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS)... представляют собой крайне провокационного и агрессивного характера крупномасштабные военные учения, нацеленные на внезапный и превентивный удар по нашему государству... Безрассудные военные учения воинственных маньяков США и РК серьезно угрожают безопасности нашего государства и приводят ситуацию на Корейском полуострове и в регионе в целом к предельному обострению напряженности", - говорится в заявлении, текст которого приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Южная Корея и США 18 августа начали ежегодные объединённые военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые будут проходить по сценарию, учитывающему реальные угрозы и боевой опыт, полученный из анализа современных военных конфликтов. Учения продлятся до 28 августа. В манёврах примут участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих, как и в 2024 году, а также примерно столько же американских военных.
https://ria.ru/20250820/konfrontatsiya-2036437244.html
сша
южная корея
корейский полуостров
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967030352_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a535323125902ec280e149f48dcae4e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, южная корея, корейский полуостров
В мире, США, Южная Корея, Корейский полуостров
В КНДР назвали учения США и Южной Кореи угрозой стабильности в регионе

Генштаб КНДР назвал учения США и Южной Корее угрозой безопасности страны

© AP Photo / Lee Jin-manВоенные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее
Военные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Военные направляются к берегу во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield в Южной Корее. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Совместные учения США и Южной Кореи носят "крайне провокационный" характер и обостряют напряженность в регионе, говорится в заявлении для прессы представителя генштаба Корейской народной армии (КНА)
"Военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS)... представляют собой крайне провокационного и агрессивного характера крупномасштабные военные учения, нацеленные на внезапный и превентивный удар по нашему государству... Безрассудные военные учения воинственных маньяков США и РК серьезно угрожают безопасности нашего государства и приводят ситуацию на Корейском полуострове и в регионе в целом к предельному обострению напряженности", - говорится в заявлении, текст которого приводит Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Южная Корея и США 18 августа начали ежегодные объединённые военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS), которые будут проходить по сценарию, учитывающему реальные угрозы и боевой опыт, полученный из анализа современных военных конфликтов. Учения продлятся до 28 августа. В манёврах примут участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих, как и в 2024 году, а также примерно столько же американских военных.
Флаг КНДР - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
Южная Корея лишь пытается спрятать конфронтацию, заявили в КНДР
20 августа, 08:48
 
В миреСШАЮжная КореяКорейский полуостров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала