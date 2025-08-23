Рейтинг@Mail.ru
Северный флот принял участие в учении по видам обеспечения ВМФ - РИА Новости, 23.08.2025
05:21 23.08.2025
Северный флот принял участие в учении по видам обеспечения ВМФ
безопасность
россия
мурманская область
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Северный флот России принял участие в специальном учении по видам обеспечения Военно-Морского Флота, сообщили в Минобороны РФ. "На Северном флоте состоялся розыгрыш практической части комплексного специального учения по видам обеспечения Военно-морского Флота. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев лично проверил качество организации и проведения его этапов, а также заслушал доклад командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова", - говорится в сообщении. Уточняется, что в основном пункте базирования надводных сил Северного флота отрабатывались практические вопросы медицинского обеспечения экипажей кораблей, погрузки ракетного и артиллерийского вооружения, а также пополнения запасов горюче-смазочных материалов и продовольствия до необходимых норм после длительного выполнения задач в море. По данным ведомства, на одном из аэродромов в Мурманской области проведены мероприятия практического этапа по обеспечения частей морской авиации ВМФ - основным эпизодом стал вывод авиатехники из-под удара условного противника.
россия
мурманская область
безопасность, россия, мурманская область
Безопасность, Россия, Мурманская область
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Северный флот России принял участие в специальном учении по видам обеспечения Военно-Морского Флота, сообщили в Минобороны РФ.
"На Северном флоте состоялся розыгрыш практической части комплексного специального учения по видам обеспечения Военно-морского Флота. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев лично проверил качество организации и проведения его этапов, а также заслушал доклад командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в основном пункте базирования надводных сил Северного флота отрабатывались практические вопросы медицинского обеспечения экипажей кораблей, погрузки ракетного и артиллерийского вооружения, а также пополнения запасов горюче-смазочных материалов и продовольствия до необходимых норм после длительного выполнения задач в море.
По данным ведомства, на одном из аэродромов в Мурманской области проведены мероприятия практического этапа по обеспечения частей морской авиации ВМФ - основным эпизодом стал вывод авиатехники из-под удара условного противника.
БезопасностьРоссияМурманская область
 
 
