Северный флот принял участие в учении по видам обеспечения ВМФ

Северный флот принял участие в учении по видам обеспечения ВМФ - РИА Новости, 23.08.2025

Северный флот принял участие в учении по видам обеспечения ВМФ

Северный флот России принял участие в специальном учении по видам обеспечения Военно-Морского Флота, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025

безопасность

россия

мурманская область

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Северный флот России принял участие в специальном учении по видам обеспечения Военно-Морского Флота, сообщили в Минобороны РФ. "На Северном флоте состоялся розыгрыш практической части комплексного специального учения по видам обеспечения Военно-морского Флота. Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев лично проверил качество организации и проведения его этапов, а также заслушал доклад командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова", - говорится в сообщении. Уточняется, что в основном пункте базирования надводных сил Северного флота отрабатывались практические вопросы медицинского обеспечения экипажей кораблей, погрузки ракетного и артиллерийского вооружения, а также пополнения запасов горюче-смазочных материалов и продовольствия до необходимых норм после длительного выполнения задач в море. По данным ведомства, на одном из аэродромов в Мурманской области проведены мероприятия практического этапа по обеспечения частей морской авиации ВМФ - основным эпизодом стал вывод авиатехники из-под удара условного противника.

россия

мурманская область

2025

