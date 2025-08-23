https://ria.ru/20250823/turtsiya-2037201653.html
Туристке грозит тюремный срок за танец в Турции
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Турции туристке грозит тюремное заключение за танцы на флагштоке в Каппадокии, пишет Telegram-канала Baza.По данным источника, видео было снято в одной из популярных туристических зон Каппадокии. На кадрах видно, как девушка залезает на флагшток и исполняет акробатические трюки. Ролик быстро распространился в социальных сетях, после чего туристку обвинили в оскорблении государственного символа. Прокуратура завела уголовное дело по статье об оскорблении государственных символов и унижении турецкой нации или ее учреждений."Флаг — это наша честь, свет наших очей. Туристы, которых мы принимаем в Каппадокии, всегда были окружены гостеприимством Невшехира. Однако это неуважение к нашим национальным и духовным ценностям совершенно недопустимо", — цитирует канал слова депутата местной партии.Туристке грозит от одного до трех лет тюремного заключения. Гражданство девушки не указано, и пока неизвестно, покинула ли она страну или была арестована.
