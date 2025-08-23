Рейтинг@Mail.ru
Туристке грозит тюремный срок за танец в Турции - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 23.08.2025
https://ria.ru/20250823/turtsiya-2037201653.html
Туристке грозит тюремный срок за танец в Турции
Туристке грозит тюремный срок за танец в Турции - РИА Новости, 23.08.2025
Туристке грозит тюремный срок за танец в Турции
В Турции туристке грозит тюремное заключение за танцы на флагштоке в Каппадокии, пишет Telegram-канала Baza. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T19:04:00+03:00
2025-08-23T19:04:00+03:00
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037201854_0:0:1758:989_1920x0_80_0_0_440680f3d6d779e77de0529c6e29a8ce.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Турции туристке грозит тюремное заключение за танцы на флагштоке в Каппадокии, пишет Telegram-канала Baza.По данным источника, видео было снято в одной из популярных туристических зон Каппадокии. На кадрах видно, как девушка залезает на флагшток и исполняет акробатические трюки. Ролик быстро распространился в социальных сетях, после чего туристку обвинили в оскорблении государственного символа. Прокуратура завела уголовное дело по статье об оскорблении государственных символов и унижении турецкой нации или ее учреждений."Флаг — это наша честь, свет наших очей. Туристы, которых мы принимаем в Каппадокии, всегда были окружены гостеприимством Невшехира. Однако это неуважение к нашим национальным и духовным ценностям совершенно недопустимо", — цитирует канал слова депутата местной партии.Туристке грозит от одного до трех лет тюремного заключения. Гражданство девушки не указано, и пока неизвестно, покинула ли она страну или была арестована.
https://ria.ru/20250822/doch-2036891541.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037201854_234:0:1553:989_1920x0_80_0_0_85dbf78cfeb567ff4ff0ed821efebc32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
Туристке грозит тюремный срок за танец в Турции

Baza: туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке в Каппадокии

© Кадр видео из соцсетейТуристка на флагштоке в Турции
Туристка на флагштоке в Турции - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Турции туристке грозит тюремное заключение за танцы на флагштоке в Каппадокии, пишет Telegram-канала Baza.
По данным источника, видео было снято в одной из популярных туристических зон Каппадокии. На кадрах видно, как девушка залезает на флагшток и исполняет акробатические трюки. Ролик быстро распространился в социальных сетях, после чего туристку обвинили в оскорблении государственного символа. Прокуратура завела уголовное дело по статье об оскорблении государственных символов и унижении турецкой нации или ее учреждений.
"Флаг — это наша честь, свет наших очей. Туристы, которых мы принимаем в Каппадокии, всегда были окружены гостеприимством Невшехира. Однако это неуважение к нашим национальным и духовным ценностям совершенно недопустимо", — цитирует канал слова депутата местной партии.
Туристке грозит от одного до трех лет тюремного заключения. Гражданство девушки не указано, и пока неизвестно, покинула ли она страну или была арестована.
Задержанная в Турции Екатерина Бурнашкина - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Оставившая дочь в туалете аэропорта Турции мать не лишена прав
22 августа, 06:16
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала