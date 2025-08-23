https://ria.ru/20250823/turtsiya-2037201653.html

Туристке грозит тюремный срок за танец в Турции

Туристке грозит тюремный срок за танец в Турции - РИА Новости, 23.08.2025

Туристке грозит тюремный срок за танец в Турции

В Турции туристке грозит тюремное заключение за танцы на флагштоке в Каппадокии, пишет Telegram-канала Baza. РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T19:04:00+03:00

2025-08-23T19:04:00+03:00

2025-08-23T19:04:00+03:00

в мире

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/17/2037201854_0:0:1758:989_1920x0_80_0_0_440680f3d6d779e77de0529c6e29a8ce.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Турции туристке грозит тюремное заключение за танцы на флагштоке в Каппадокии, пишет Telegram-канала Baza.По данным источника, видео было снято в одной из популярных туристических зон Каппадокии. На кадрах видно, как девушка залезает на флагшток и исполняет акробатические трюки. Ролик быстро распространился в социальных сетях, после чего туристку обвинили в оскорблении государственного символа. Прокуратура завела уголовное дело по статье об оскорблении государственных символов и унижении турецкой нации или ее учреждений."Флаг — это наша честь, свет наших очей. Туристы, которых мы принимаем в Каппадокии, всегда были окружены гостеприимством Невшехира. Однако это неуважение к нашим национальным и духовным ценностям совершенно недопустимо", — цитирует канал слова депутата местной партии.Туристке грозит от одного до трех лет тюремного заключения. Гражданство девушки не указано, и пока неизвестно, покинула ли она страну или была арестована.

https://ria.ru/20250822/doch-2036891541.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция