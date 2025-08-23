https://ria.ru/20250823/turtsija-2037220215.html

В Турции суд признал незаконной продажу участка для посольства США

В Турции суд признал незаконной продажу участка для посольства США - РИА Новости, 23.08.2025

В Турции суд признал незаконной продажу участка для посольства США

Верховный конституционный суд Турции признал незаконной продажу США участка в Анкаре, на котором построено здание посольства США, через месяц суд пересмотрит... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T22:01:00+03:00

2025-08-23T22:01:00+03:00

2025-08-23T22:01:00+03:00

в мире

сша

анкара (провинция)

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983538261_0:250:2753:1798_1920x0_80_0_0_ffcad33b7dfbb4be9f5c5d8e2563da19.jpg

СТАМБУЛ, 23 авг - РИА Новости. Верховный конституционный суд Турции признал незаконной продажу США участка в Анкаре, на котором построено здание посольства США, через месяц суд пересмотрит иск и может признать здание незаконной постройкой, сообщила газета Sözcü. Участок площадью в 37 тысяч квадратных метров в районе Чукурамбар в турецкой столице был приобретен американской дипмиссией в 2017 году. "Верховный суд в Анкаре ... признал незаконной продажу участка США для строительства посольства", - пишет газета. Изначально данный участок был частью Лесной фермы основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, завещавшего территорию народу. Иск был подан бывшим главой Палаты архитекторов Анкары Тезджаном Джанданом. По данным издания, США приобрели участок за 88 миллионов долларов и потратили еще 580 миллионов на строительство здания дипмиссии. "Территория Лесной фермы Ататюрка была передана университету Гази с условием, что университет построит там здание медицинского факультета. Однако компания TOKİ нелегально продала этот участок США. Мы подали иск, суд первой инстанции нам отказал в удовлетворении иска, поэтому мы обратились в Верховный суд, который спустя 4 года преподал урок. Нас очень обрадовало это решение ... это иск, касающийся Республики. Следующее заседание состоится 24 сентября, иск будет вновь рассмотрен региональным судом Анкары. (Думаю, что - ред.) согласно решению суда, здание посольства признают незаконным строением", - заявил Джандан газете.

https://ria.ru/20250823/turtsiya-2037198130.html

сша

анкара (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, анкара (провинция), турция