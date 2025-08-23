Рейтинг@Mail.ru
Турция рассматривает возможность отправки военных на Украину, заявил посол
20:05 23.08.2025 (обновлено: 20:06 23.08.2025)
Турция рассматривает возможность отправки военных на Украину, заявил посол
Турция рассматривает возможность отправки военных на Украину, заявил посол - РИА Новости, 23.08.2025
Турция рассматривает возможность отправки военных на Украину, заявил посол
Посол Украины Нариман Джелял утверждает, что Турция якобы рассматривает возможность отправки военных в рамках гарантии безопасности Киеву в случае заключения мирного соглашения с РФ.
2025-08-23T20:05:00+03:00
2025-08-23T20:06:00+03:00
в мире
украина
турция
киев
дональд трамп
нариман джелял
яшар гюлер
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Посол Украины Нариман Джелял утверждает, что Турция якобы рассматривает возможность отправки военных в рамках гарантии безопасности Киеву в случае заключения мирного соглашения с РФ. По словам дипломата, он вчера имел "хороший разговор" с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. "Турецкая сторона - одна из чуть более 10 стран, которая рассматривает потенциальную отправку своих военных на Украину как стабилизирующий фактор. Как фактор предоставления гарантий ... в случае заключения мирного соглашения", - приводит слова Джеляла украинское агентство УНН. Он также добавил, что страна может присоединиться к послевоенному разминированию Черного моря и наземному разминированию. В четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре в пятницу сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
украина
турция
киев
в мире, украина, турция, киев, дональд трамп, нариман джелял, яшар гюлер
В мире, Украина, Турция, Киев, Дональд Трамп, Нариман Джелял, Яшар Гюлер
Турция рассматривает возможность отправки военных на Украину, заявил посол

Джелял: Турция рассматривает возможность отправки военных на Украину

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Посол Украины Нариман Джелял утверждает, что Турция якобы рассматривает возможность отправки военных в рамках гарантии безопасности Киеву в случае заключения мирного соглашения с РФ.
По словам дипломата, он вчера имел "хороший разговор" с министром обороны Турции Яшаром Гюлером.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Шокирующая инициатива Запада по Украине вызвала бешенство в Турции
Вчера, 18:24
"Турецкая сторона - одна из чуть более 10 стран, которая рассматривает потенциальную отправку своих военных на Украину как стабилизирующий фактор. Как фактор предоставления гарантий ... в случае заключения мирного соглашения", - приводит слова Джеляла украинское агентство УНН.
Он также добавил, что страна может присоединиться к послевоенному разминированию Черного моря и наземному разминированию.
В четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре в пятницу сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Источник: Турция не принимала решений по гарантиям безопасности для Украины
22 августа, 17:11
 
