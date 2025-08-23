https://ria.ru/20250823/turtsija-2037208440.html
Турция рассматривает возможность отправки военных на Украину, заявил посол
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Посол Украины Нариман Джелял утверждает, что Турция якобы рассматривает возможность отправки военных в рамках гарантии безопасности Киеву в случае заключения мирного соглашения с РФ. По словам дипломата, он вчера имел "хороший разговор" с министром обороны Турции Яшаром Гюлером. "Турецкая сторона - одна из чуть более 10 стран, которая рассматривает потенциальную отправку своих военных на Украину как стабилизирующий фактор. Как фактор предоставления гарантий ... в случае заключения мирного соглашения", - приводит слова Джеляла украинское агентство УНН. Он также добавил, что страна может присоединиться к послевоенному разминированию Черного моря и наземному разминированию. В четверг гостелеканал TRT Haber со ссылкой на источник в минобороны Турции сообщил, что Анкара считает преждевременными рассуждения о возможной миссии миротворцев на Украине, пока не достигнуто прекращение огня. Дипломатический источник в Анкаре в пятницу сообщил РИА Новости, что Турция не принимала конкретных решений по вероятности предоставления гарантий безопасности Украине. Ранее президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы. При этом в МИД РФ ранее заявляли, что любой сценарий размещения войск государств НАТО на Украине категорически неприемлем для России, чреват резкой эскалацией.
