https://ria.ru/20250823/trevoga-2037110872.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.08.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T06:05:00+03:00
2025-08-23T06:05:00+03:00
2025-08-23T06:12:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_8be611b5c24d6b1df6e9d3e617a4c061.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным министерства, в 05.44 мск сигнал тревоги был объявлен в Броварском районе Киевской области, в 05.57 - в Бориспольском районе. Спустя две минуты воздушную тревогу объявили в Киеве.Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Черниговской области страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
киевская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/02/1842798015_654:235:3072:2048_1920x0_80_0_0_82252486e227a676028d1f981fc6be9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, в мире, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и в части Киевской области объявили воздушную тревогу