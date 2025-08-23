https://ria.ru/20250823/trevoga-2037110872.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.08.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным министерства, в 05.44 мск сигнал тревоги был объявлен в Броварском районе Киевской области, в 05.57 - в Бориспольском районе. Спустя две минуты воздушную тревогу объявили в Киеве.Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Черниговской области страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

киев

киевская область

россия

2025

Новости

