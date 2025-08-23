Рейтинг@Mail.ru
В Киеве объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:05 23.08.2025 (обновлено: 06:12 23.08.2025)
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.08.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
киев
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.По данным министерства, в 05.44 мск сигнал тревоги был объявлен в Броварском районе Киевской области, в 05.57 - в Бориспольском районе. Спустя две минуты воздушную тревогу объявили в Киеве.Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Черниговской области страны.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
киев
киевская область
россия
киев, в мире, киевская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Киев, Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и в части Киевской области объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Felipe DanaНочной Киев
Ночной Киев
© AP Photo / Felipe Dana
Ночной Киев. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и в части Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным министерства, в 05.44 мск сигнал тревоги был объявлен в Броварском районе Киевской области, в 05.57 - в Бориспольском районе. Спустя две минуты воздушную тревогу объявили в Киеве.
Кроме того, ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Черниговской области страны.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреКиевская областьРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
