Трамп часто общается с женой, сообщил CNN

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп часто общается со своей супругой Меланьей, несмотря на относительную редкость ее появлений на публике, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. "Пока было лишь 19 дней, когда она появлялась на публике в ходе этого президентского срока (Дональда Трампа - ред.) по сравнению с 40 (днями - ред.) в ходе предыдущего на тот же момент… Однако (Меланья - ред.) поддерживает частое общение со своим мужем, нередко в форме сообщений или звонков в течение дня", - указывает телеканал. Источник заявил телеканалу, что Трамп прислушивается к мнению супруги и регулярно советуется с ней. В конце июля газета Independent утверждала, что Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по конфликтам в секторе Газа и на Украине.

