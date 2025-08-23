Рейтинг@Mail.ru
Трамп часто общается с женой, сообщил CNN - РИА Новости, 23.08.2025
15:15 23.08.2025
Трамп часто общается с женой, сообщил CNN
Трамп часто общается с женой, сообщил CNN
2025-08-23T15:15:00+03:00
2025-08-23T15:15:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
меланья трамп
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп часто общается со своей супругой Меланьей, несмотря на относительную редкость ее появлений на публике, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. "Пока было лишь 19 дней, когда она появлялась на публике в ходе этого президентского срока (Дональда Трампа - ред.) по сравнению с 40 (днями - ред.) в ходе предыдущего на тот же момент… Однако (Меланья - ред.) поддерживает частое общение со своим мужем, нередко в форме сообщений или звонков в течение дня", - указывает телеканал. Источник заявил телеканалу, что Трамп прислушивается к мнению супруги и регулярно советуется с ней. В конце июля газета Independent утверждала, что Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по конфликтам в секторе Газа и на Украине.
2025
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп
Трамп часто общается с женой, сообщил CNN

Дональд и Меланья Трамп
Дональд и Меланья Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп часто общается со своей супругой Меланьей, несмотря на относительную редкость ее появлений на публике, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Пока было лишь 19 дней, когда она появлялась на публике в ходе этого президентского срока (Дональда Трампа - ред.) по сравнению с 40 (днями - ред.) в ходе предыдущего на тот же момент… Однако (Меланья - ред.) поддерживает частое общение со своим мужем, нередко в форме сообщений или звонков в течение дня", - указывает телеканал.
Источник заявил телеканалу, что Трамп прислушивается к мнению супруги и регулярно советуется с ней.
В конце июля газета Independent утверждала, что Трамп в основном руководствуется информацией телевидения и советами жены Меланьи при формировании своей позиции и принятии решений по конфликтам в секторе Газа и на Украине.
СМИ раскрыли, как Мелания Трамп повлияла на конфликт на Украине
15 июля, 14:21
15 июля, 14:21
 
