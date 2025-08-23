https://ria.ru/20250823/torgovlya-2037116224.html
В Китае строят сухой порт для торговли с Россией
В Китае строят сухой порт для торговли с Россией - РИА Новости, 23.08.2025
В Китае строят сухой порт для торговли с Россией
В городе Суйфэньхэ, расположенном на северо-востоке Китая у границы с Россией, интенсивно идет строительство китайско-российского международного порта товарной... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T07:52:00+03:00
2025-08-23T07:52:00+03:00
2025-08-23T07:52:00+03:00
россия
хэйлунцзян
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/23569/71/235697178_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_3028ec618b48ab062900f046e6cb4fca.jpg
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. В городе Суйфэньхэ, расположенном на северо-востоке Китая у границы с Россией, интенсивно идет строительство китайско-российского международного порта товарной логистики, передает агентство Синьхуа. Со ссылкой на местные власти агентство сообщает, что проект занимает площадь в 23 738 квадратных метров, а общий объем инвестиций в его реализацию составит 120 миллионов юаней (около 16,8 миллиона долларов). В рамках нового проекта запланированы высококлассный международный центр для демонстрации, хранения и распределения товаров, современные офисные здания "звездного" уровня, а также высококлассные тематические отели. "С помощью создания эффективной и интеллектуальной логистической системы новый проект позволит предоставлять предприятиям сферы электронной коммерции поддержку в виде мощной инфраструктуры и интеллектуальных услуг, для освоения рынков России и Восточной Европы", - говорится в сообщении. Суйфэньхэ расположен в китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничит с российским Приморским краем. Как следует из последних данных таможни города Харбина, общий объем импорта и экспорта товаров России с пограничной провинцией Хэйлунцзян с января по июль 2025 года вырос на 3,5%, до 139,61 миллиарда юаней (около 19,5 миллиарда долларов). В граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян проживает более 31 миллиона человек. Провинция активно развивает торгово-экономическое сотрудничество с российскими регионами.
россия
хэйлунцзян
китай
россия, хэйлунцзян, китай
Россия, Хэйлунцзян, Китай
