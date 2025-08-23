https://ria.ru/20250823/teroborona-2037112853.html

ВСУ бросают тероборону на Сумское и Харьковское направления

2025-08-23T06:51:00+03:00

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ бросают тероборону на Сумское и Харьковское направления из-за потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Оборонительный характер подтверждается выводом с направления 47-й отдельной механизированной бригады на восполнение потерь. На их место прибудут подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал собеседник агентства, говоря о ситуации в Сумской области.Такими же силами Украина замещает выведенные подразделения двух бригад на Харьковском направлении, добавил силовик. По его информации, 47-ю отдельную механизированную бригаду, претендующую на статус элитной, также убрали в тыл.Как уточнил источник, тероборона плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.По последним данным Минобороны, за неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили более 1120 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины и 74 автомобиля.

