ВСУ бросают тероборону на Сумское и Харьковское направления
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:51 23.08.2025 (обновлено: 09:10 23.08.2025)
ВСУ бросают тероборону на Сумское и Харьковское направления
ВСУ бросают тероборону на Сумское и Харьковское направления
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ бросают тероборону на Сумское и Харьковское направления из-за потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах."Оборонительный характер подтверждается выводом с направления 47-й отдельной механизированной бригады на восполнение потерь. На их место прибудут подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал собеседник агентства, говоря о ситуации в Сумской области.Такими же силами Украина замещает выведенные подразделения двух бригад на Харьковском направлении, добавил силовик. По его информации, 47-ю отдельную механизированную бригаду, претендующую на статус элитной, также убрали в тыл.Как уточнил источник, тероборона плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.По последним данным Минобороны, за неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили более 1120 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины и 74 автомобиля.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. ВСУ бросают тероборону на Сумское и Харьковское направления из-за потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Оборонительный характер подтверждается выводом с направления 47-й отдельной механизированной бригады на восполнение потерь. На их место прибудут подразделения 103-й отдельной бригады территориальной обороны", — рассказал собеседник агентства, говоря о ситуации в Сумской области.
Такими же силами Украина замещает выведенные подразделения двух бригад на Харьковском направлении, добавил силовик. По его информации, 47-ю отдельную механизированную бригаду, претендующую на статус элитной, также убрали в тыл.
Как уточнил источник, тероборона плохо оснащена средствами РЭБ, дронами и автотранспортом.
По последним данным Минобороны, за неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили более 1120 военнослужащих, три танка, 23 боевые бронированные машины и 74 автомобиля.
