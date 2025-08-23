https://ria.ru/20250823/svo-2037115560.html

ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР

Российские войска ударили по трем пунктам дислокации ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по трем пунктам дислокации ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны."Командованием было принято решение о нанесении по целям авиационных ударов ВКС России с применением ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также применением удара ЛМУР", — уточнили в ведомстве.По данным министерства:Цели обнаружила российская разведка.

