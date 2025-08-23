Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:39 23.08.2025 (обновлено: 09:14 23.08.2025)
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
Российские войска ударили по трем пунктам дислокации ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.08.2025
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по трем пунктам дислокации ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны."Командованием было принято решение о нанесении по целям авиационных ударов ВКС России с применением ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также применением удара ЛМУР", — уточнили в ведомстве.По данным министерства:Цели обнаружила российская разведка.
Уничтожение пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500
Российские военные ударами планирующих авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500, а также легких многоцелевых управляемых ракет поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР.
ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ в районе Константиновки и Северска

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по трем пунктам дислокации ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны.
"Командованием было принято решение о нанесении по целям авиационных ударов ВКС России с применением ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также применением удара ЛМУР", — уточнили в ведомстве.
Украинская армия лишилась "глубокого тыла": мощный удар ВКС России
21 августа, 15:00
По данным министерства:
  • ФАБ-3000 поразила пункт дислокации пятой отдельной штурмовой бригады противника в районе Константиновки;
  • ФАБ-500 применили против четвертой отдельной бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины возле Белицкого;
  • ЛМУР использовали для ударов по 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ в районе Северска.
Цели обнаружила российская разведка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииКонстантиновка
 
 
