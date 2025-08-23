https://ria.ru/20250823/svo-2037115560.html
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
Российские войска ударили по трем пунктам дислокации ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны.
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Российские войска ударили по трем пунктам дислокации ВСУ в ДНР, сообщило Минобороны."Командованием было принято решение о нанесении по целям авиационных ударов ВКС России с применением ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции, а также применением удара ЛМУР", — уточнили в ведомстве.По данным министерства:Цели обнаружила российская разведка.
Уничтожение пунктов временной дислокации ВСУ в ДНР авиабомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500
Российские военные ударами планирующих авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500, а также легких многоцелевых управляемых ракет поразили три пункта временной дислокации ВСУ в ДНР.
ВС России поразили пункты дислокации ВСУ в ДНР
ВС РФ поразили пункты дислокации ВСУ в районе Константиновки и Северска