Президент Финляндии рассказал, что часто общается с Трампом - РИА Новости, 23.08.2025
14:01 23.08.2025 (обновлено: 14:08 23.08.2025)
Президент Финляндии рассказал, что часто общается с Трампом
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что часто переписывается или созванивается с президентом США Дональдом Трампом. "С моей стороны с Трампом все началось, наверное, с того раунда гольфа, которому способствовал Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), сенатор от Южной Каролины. Я сам учился в Южной Каролине около четырёх лет с 1989 по 1993 год, и Линдси Грэм приезжал в Финляндию прошлым летом перед выборами в США, после этого мы с ним поддерживаем ежедневный контакт. Это была своего рода совокупность случайностей, и с тех пор мы много времени проводим с президентом Трампом либо по телефону, либо в переписке", - сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle. По словам Стубба, в последний раз их телефонный разговор с Трампом состоялся с четверга на пятницу. Он добавил, что Финляндии "есть что предложить Трампу". "У нас длинная граница с Россией, у нас большой опыт взаимодействия с Россией. И президент Трамп, особенно в частном порядке, задает много вопросов", - рассказал Стубб. Раунд гольфа, который упомянул Стубб, прошел во Флориде в конце марта. Издание Wall Street Journal писало 13 августа, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт. Ранее финский президент, неожиданно оказавшийся среди европейских лидеров на встрече с Трампом в Белом доме 18 августа, объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами.
Президент Финляндии рассказал, что часто общается с Трампом

Президент Финляндии рассказал о частых звонках и переписках с Трампом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Финляндии Александр Стубб и президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Финляндии Александр Стубб и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб рассказал, что часто переписывается или созванивается с президентом США Дональдом Трампом.
"С моей стороны с Трампом все началось, наверное, с того раунда гольфа, которому способствовал Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), сенатор от Южной Каролины. Я сам учился в Южной Каролине около четырёх лет с 1989 по 1993 год, и Линдси Грэм приезжал в Финляндию прошлым летом перед выборами в США, после этого мы с ним поддерживаем ежедневный контакт. Это была своего рода совокупность случайностей, и с тех пор мы много времени проводим с президентом Трампом либо по телефону, либо в переписке", - сказал Стубб в интервью телерадиовещателю Yle.
По словам Стубба, в последний раз их телефонный разговор с Трампом состоялся с четверга на пятницу.
Он добавил, что Финляндии "есть что предложить Трампу".
"У нас длинная граница с Россией, у нас большой опыт взаимодействия с Россией. И президент Трамп, особенно в частном порядке, задает много вопросов", - рассказал Стубб.
Раунд гольфа, который упомянул Стубб, прошел во Флориде в конце марта.
Издание Wall Street Journal писало 13 августа, что Стубб "сумел расположить" к себе Трампа во время совместной игры в гольф, после чего между лидерами стран установился регулярный контакт.
Ранее финский президент, неожиданно оказавшийся среди европейских лидеров на встрече с Трампом в Белом доме 18 августа, объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Россией и историческим опытом между двумя странами.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Стубб высказался о восстановлении отношений Финляндии с Россией после СВО
Вчера, 13:23
 
