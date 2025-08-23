https://ria.ru/20250823/stavropole-2037201476.html
В Ставропольском крае потушили пожар на 2000 квадратных метрах
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в магазине в Ставропольском крае на 2000 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Пожар в Ставропольском крае ликвидирован на 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение продолжается. Также для разведки очага и координации действий пожарных специалисты МЧС России применяют беспилотник.
