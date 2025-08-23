https://ria.ru/20250823/stavropole-2037201476.html

В Ставропольском крае потушили пожар на 2000 квадратных метрах

2025-08-23T19:02:00+03:00

2025-08-23T19:02:00+03:00

2025-08-23T19:13:00+03:00

происшествия

ставропольский край

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в магазине в Ставропольском крае на 2000 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Пожар в Ставропольском крае ликвидирован на 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение продолжается. Также для разведки очага и координации действий пожарных специалисты МЧС России применяют беспилотник.

ставропольский край

россия

2025

происшествия, ставропольский край, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)