19:02 23.08.2025 (обновлено: 19:13 23.08.2025)
В Ставропольском крае потушили пожар на 2000 квадратных метрах
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в магазине в Ставропольском крае на 2000 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "Пожар в Ставропольском крае ликвидирован на 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении. Отмечается, что тушение продолжается. Также для разведки очага и координации действий пожарных специалисты МЧС России применяют беспилотник.
© МЧС России/TelegramЛиквидация пожара в магазине в Ставропольском крае. 23 августа 2025
© МЧС России/Telegram
Ликвидация пожара в магазине в Ставропольском крае. 23 августа 2025
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Спасатели потушили пожар в магазине в Ставропольском крае на 2000 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"Пожар в Ставропольском крае ликвидирован на 2000 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что тушение продолжается. Также для разведки очага и координации действий пожарных специалисты МЧС России применяют беспилотник.
Последствия пожара в частном доме в подмосковной деревне Масюгино. 23 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
В Подмосковье при пожаре в частном доме погибли два ребенка
