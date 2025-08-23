https://ria.ru/20250823/ssha-2037187575.html

США потратят 3,5 миллиарда долларов для снижения угроз для партнеров

23.08.2025

США потратят 3,5 миллиарда долларов для снижения угроз для партнеров - РИА Новости, 23.08.2025

США потратят 3,5 миллиарда долларов для снижения угроз для партнеров

США потратят 3,5 миллиарда долларов на средства по снижению угроз, связанных с оружием массового уничтожения, для своих партнеров, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 23.08.2025

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США потратят 3,5 миллиарда долларов на средства по снижению угроз, связанных с оружием массового уничтожения, для своих партнеров, заявили в Пентагоне. "Данный контракт предусматривает предоставление широкого спектра услуг и продуктов для обеспечения устойчивого снижения химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы странам-партнерам", - сообщили в министерстве. Как уточняется, американское военное ведомство заключило соглашение с группой предприятий США, включая компанию Amentum, работающую в области безопасности, защиты и эксплуатации ядерных объектов, Vertex Aerospace, специализирующуюся на проектировании, анализе и внедрении систем терморегулирования, а также другими организациями на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. "Программа совместного сокращения угроз (CTR) сотрудничает со странами, готовыми снизить угрозу, исходящую от оружия массового уничтожения, а также связанных с ним материалов, технологий, объектов и опыта. Работы будут проводиться в различных точках мира", - добавили в Пентагоне. Согласно информации, опубликованной министерством обороны США, действующими партнерами Вашингтона по программе CTR являются 35 государств, среди которых Украина, Молдавия, Азербайджан, Индия, Пакистан и другие страны.

