США потратят 3,5 миллиарда долларов для снижения угроз для партнеров - РИА Новости, 23.08.2025
16:51 23.08.2025
США потратят 3,5 миллиарда долларов для снижения угроз для партнеров
в мире
сша
вашингтон (штат)
украина
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США потратят 3,5 миллиарда долларов на средства по снижению угроз, связанных с оружием массового уничтожения, для своих партнеров, заявили в Пентагоне. "Данный контракт предусматривает предоставление широкого спектра услуг и продуктов для обеспечения устойчивого снижения химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы странам-партнерам", - сообщили в министерстве. Как уточняется, американское военное ведомство заключило соглашение с группой предприятий США, включая компанию Amentum, работающую в области безопасности, защиты и эксплуатации ядерных объектов, Vertex Aerospace, специализирующуюся на проектировании, анализе и внедрении систем терморегулирования, а также другими организациями на общую сумму 3,5 миллиарда долларов. "Программа совместного сокращения угроз (CTR) сотрудничает со странами, готовыми снизить угрозу, исходящую от оружия массового уничтожения, а также связанных с ним материалов, технологий, объектов и опыта. Работы будут проводиться в различных точках мира", - добавили в Пентагоне. Согласно информации, опубликованной министерством обороны США, действующими партнерами Вашингтона по программе CTR являются 35 государств, среди которых Украина, Молдавия, Азербайджан, Индия, Пакистан и другие страны.
в мире, сша, вашингтон (штат), украина, министерство обороны сша
В мире, США, Вашингтон (штат), Украина, Министерство обороны США
© Fotolia / Sandra ManskeПентагон
© Fotolia / Sandra Manske
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. США потратят 3,5 миллиарда долларов на средства по снижению угроз, связанных с оружием массового уничтожения, для своих партнеров, заявили в Пентагоне.
"Данный контракт предусматривает предоставление широкого спектра услуг и продуктов для обеспечения устойчивого снижения химической, биологической, радиологической и ядерной угрозы странам-партнерам", - сообщили в министерстве.
Как уточняется, американское военное ведомство заключило соглашение с группой предприятий США, включая компанию Amentum, работающую в области безопасности, защиты и эксплуатации ядерных объектов, Vertex Aerospace, специализирующуюся на проектировании, анализе и внедрении систем терморегулирования, а также другими организациями на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.
"Программа совместного сокращения угроз (CTR) сотрудничает со странами, готовыми снизить угрозу, исходящую от оружия массового уничтожения, а также связанных с ним материалов, технологий, объектов и опыта. Работы будут проводиться в различных точках мира", - добавили в Пентагоне.
Согласно информации, опубликованной министерством обороны США, действующими партнерами Вашингтона по программе CTR являются 35 государств, среди которых Украина, Молдавия, Азербайджан, Индия, Пакистан и другие страны.
