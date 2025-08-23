https://ria.ru/20250823/spetsoperatsiya-2037200866.html

Спецоперация, 23 августа: ВС РФ освободили Среднее и Клебан-Бык в ДНР

Спецоперация, 23 августа: ВС РФ освободили Среднее и Клебан-Бык в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025

Спецоперация, 23 августа: ВС РФ освободили Среднее и Клебан-Бык в ДНР

23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" освободила населенный пункт Среднее в Донецкой Народной Республике, "Южная" группировка освободила Клебан-Бык, следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в субботу. Кроме того, эти и другие группировки, участвующие в специальной военной операции, нанесли поражение живой силе и технике украинских войск, заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ за сутки потеряли более 1325 военнослужащих. Как следует из сводки, украинские формирования лишились танка, 23 боевых бронированных машин, 11 артиллерийских орудий, 14 станций радиоэлектронной борьбы, двух радиолокационных станций RADA производства Израиля, 24 складов боеприпасов, материальных средств и военно-технического имущества. Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок войск ВС РФ нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Средства ПВО сбили четыре управляемые авиабомбы и 160 беспилотников самолетного типа. "Искандеры", "герани" и авиабомбы Утром Минобороны РФ сообщило, что российская авиация нанесла удары с помощью планирующих авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500, а также легких многоцелевой управляемых ракет по трем пунктам временной дислокации украинских формирований в ДНР. В частности, были поражены пункт временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Константиновки, пункт временной дислокации 4-й отдельной бригады быстрого реагирования нацгвардии Украины в районе Белицкого и пункт временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Северска. Днем ведомство сообщило о нанесении группового ракетного и авиационного удара с применением ракет "Искандер", авиабомб ФАБ-500 и беспилотников "Герань" по пунктам временной дислокации ВСУ в ДНР. В результате противник потерял более 600 человек, четыре РСЗО, три танка, до семи боевых разведывательно-дозорных машин, до 22 БМП, до 20 единиц автотранспорта, четыре станции РЭБ, склад боеприпасов, командный пункт и 10 укрытий для личного состава. Предъявят счет Восстановление послевоенной Украины должно проходить за счет Франции, Великобритании и Германии как самых крупных бенефициаров и спонсоров украинского конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, США должны принудить эти страны срочно сформировать фонд из собственных резервов с целью восстановления Украины. При этом депутат возложил на Запад полнейшую моральную и политическую ответственность за украинскую провокацию с целью разжигания военного конфликта с Россией. Принять условия Телеканал NBC сообщил со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, что публикация президента США Дональда Трампа в социальной сети Truth Soical, где американский лидер в четверг написал, что ожидает "интересные времена" в конфликте на Украине, должна была дать сигнал о том, что Киеву нужно принять соглашение об урегулировании на условиях России. Страны НАТО в 2024 году поставили Украине оружия на 50 миллиардов долларов и намерены увеличивать объемы помощи, сообщил в интервью итальянской газете Corriere della Sera председатель военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне. Гарантии безопасности Украины вступят в силу только после установления мира или прекращения огня, заявил в интервью телерадиовещателю Yle президент Финляндии Александр Стубб. Он добавил, что первичная ответственность за безопасность Украины лежит на самой Украине. Стубб также добавил, что гарантии безопасности Украины будут отличаться от пятой статьи устава НАТО. Вице-канцлер и министр финансов Германии Ларс Клингбайль (СДПГ) считает, что ФРГ еще слишком рано принимать конкретные решения относительно гарантий безопасности Украины, это нужно согласовать с международными партнерами и самим Киевом. Готовы обсуждать Первый замглавы украинского МИД Сергей Кислица заявил, что Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы на возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на основе текущей линии соприкосновения. В то же время, по словам Кислицы, в вопросе территорий Зеленский руководствуется законодательством Украины и мнением украинской общественности, которая "категорически против обмена земель на мир". Кроме того, Кислица заявил, что первый проект гарантий безопасности для Украины может быть готов уже в начале следующей недели. Воздушные силы ВСУ заявили о катастрофе во время боевого задания истребителя МиГ-29 в ночь на субботу, пилот истребителя при заходе на посадку погиб. Украинское издание "Страна.ua" сообщило, что разбившийся пилот - майор ВСУ Сергей Бондарь, который служил в 40-й бригаде тактической авиации, известной как "Призрак Киева". Украинские власти намерены эвакуировать около 237 тысяч граждан из прифронтовых районов, следует из заявления украинского министерства развития общин и территорий. За лето 2025 года уже были эвакуированы более 64 тысяч человек из Днепропетровской области и с подконтрольной ВСУ территории ДНР.

