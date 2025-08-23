https://ria.ru/20250823/spetsoperatsiya-2037148778.html

ВСУ потеряли 245 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли 245 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025

ВСУ потеряли 245 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 245 боевиков ВСУ и три бронемашины противника,... РИА Новости, 23.08.2025

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 245 боевиков ВСУ и три бронемашины противника, сообщило Минобороны РФ в субботу. "ВСУ потеряли свыше 245-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении. В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты противника в районах населенных пунктов Культурное, Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области, Новохатское, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Запорожское и Великомихайловка Днепропетровской области.

