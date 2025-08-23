Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли 245 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 23.08.2025
ВСУ потеряли 245 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли 245 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025
ВСУ потеряли 245 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 245 боевиков ВСУ и три бронемашины противника,... РИА Новости, 23.08.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 245 боевиков ВСУ и три бронемашины противника, сообщило Минобороны РФ в субботу. "ВСУ потеряли свыше 245-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении. В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты противника в районах населенных пунктов Культурное, Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области, Новохатское, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Запорожское и Великомихайловка Днепропетровской области.
запорожская область
днепропетровская область
безопасность, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли 245 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

МО: ВСУ потеряли 245 боевиков и 3 бронемашины в зоне действий "Востока" за сутки

Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил РФ, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и уничтожили 245 боевиков ВСУ и три бронемашины противника, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"ВСУ потеряли свыше 245-ти военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США", - говорится в сообщении.
В министерстве обороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты противника в районах населенных пунктов Культурное, Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области, Новохатское, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Запорожское и Великомихайловка Днепропетровской области.
Специальная военная операция на Украине
Безопасность
Запорожская область
Днепропетровская область
Вооруженные силы Украины
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Вооруженные силы РФ
 
 
