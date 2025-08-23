https://ria.ru/20250823/spetsoperatsiya-2037148545.html

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025

ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T12:23:00+03:00

2025-08-23T12:23:00+03:00

2025-08-23T12:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

харьковская область

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0b/2034573289_0:103:2265:1377_1920x0_80_0_0_e5540f99166fbeb67d9db6def31abc05.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Андреевка, Осиново, Ковшаровка Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, бронеавтомобиль MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф