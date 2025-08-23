Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки - РИА Новости, 23.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:23 23.08.2025
ВСУ потеряли более 230 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Андреевка, Осиново, Ковшаровка Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, бронеавтомобиль MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
безопасность, харьковская область, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б"
Боевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б". Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" нанесла поражение формированиям пяти украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 230 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ольговка, Купянск, Андреевка, Осиново, Ковшаровка Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер VAB производства Франции, бронеавтомобиль MaxxPro и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов", - добавили в МО РФ.
