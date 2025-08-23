Рейтинг@Mail.ru
Российские войска освободили Клебан-Бык в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 23.08.2025 (обновлено: 13:53 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/spetsoperatsiya-2037147340.html
Российские войска освободили Клебан-Бык в ДНР
Российские войска освободили Клебан-Бык в ДНР - РИА Новости, 23.08.2025
Российские войска освободили Клебан-Бык в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T12:16:00+03:00
2025-08-23T13:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980720300_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2c27302d488f9b0c72eb477d7f4c25c.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1d/1980720300_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_d5b287d364004c0d3909405d69f11205.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Клебан-Бык в ДНР

МО: российские войска освободили населенный пункт Клебан-Бык в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаПодразделения Южной группировки войск освободили Клебан-Бык в ДНР
Подразделения Южной группировки войск освободили Клебан-Бык в ДНР
© Инфографика
Подразделения Южной группировки войск освободили Клебан-Бык в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала