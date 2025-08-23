https://ria.ru/20250823/spetsoperatsiya-2037147340.html
Российские войска освободили Клебан-Бык в ДНР
Российские войска освободили Клебан-Бык в ДНР
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные освободили населённый пункт Клебан-Бык в ДНР, сообщило в субботу министерство обороны РФ."В результате решительных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
