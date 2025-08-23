https://ria.ru/20250823/spetsoperatsiya-2036990287.html

"Три дня провела в коме". С чем столкнулась медик, закрывшая собой бойца

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. Ослепла на один глаз, потеряла мужа, а наград и выплат пока не получила — младший сержант Ева Анисимова из Чувашии прибыла в составе медроты в Курскую область сразу после вторжения ВСУ. Эвакуировала раненых, даже исполняла обязанности судмедэксперта. Во время очередного боевого выхода, рискуя собой, спасла сослуживца. О том, как участие в СВО кардинально изменило ее жизнь, — в материале РИА Новости.Первые потериПосле медицинского колледжа Ева несколько лет работала фельдшером на скорой помощи, потом в патологоанатомическом отделении города Канаш в Чувашии. "На спецоперацию втайне от родных хотела попасть еще в 2022-м, но девушек особо не брали, — рассказывает она. — Пыталась зайти то через один регион, то через другой. В некоторых военкоматах не стеснялись в выражениях, бросали в лицо колкие фразы о том, что проблем от меня будет больше, чем пользы".Контракт удалось подписать лишь в 2024-м в Санкт-Петербурге. После дополнительного обучения на должность операционной медсестры ей дали позывной Лиса и направили в Курскую область. Произошло это 6 сентября — ровно через месяц после вторжения ВСУ."Помню, как начиналась моя реальная практика в условиях боевых действий и как пыталась вырвать из лап смерти нашего тяжелораненого бойца, — продолжает Лиса. — "Качаю" сердце — пульс есть. Перестаю — он пропадает и ни в какую не заводится. Полтора часа не оставляла попыток реанимировать и очень тяжело переживала неудачу, хотя коллеги успокаивали: сделала все что могла".Служебный романЕва перевязывала, зашивала, иногда даже ампутировала конечности. Пригодились и навыки работы в морге — не раз приходилось устанавливать причину смерти и описывать повреждения у погибших бойцов."Как-то шла на очередное вскрытие, и рядом пролетел дрон-камикадзе, — вспоминает она. — Взорвался совсем недалеко, но отделалась легкой контузией".Тогда же в одном из военных полевых госпиталей, расположенных буквально в двух километрах от передовой, Ева познакомилась с реаниматологом-анестезиологом Александром Анисимовым с позывным Кизир. Он тоже не был кадровым военным, на родине в Красноярске работал по специальности в больнице, а в 2023-м подписал контракт и отправился на фронт. За два года успел побывать на нескольких направлениях.Фронтовой роман развивался быстро, влюбленные решили узаконить отношения и поженились. Более опытный медик старался поддерживать супругу, хотя сам тоже работал в тяжелейших условиях.Встреча в госпиталеВ начале февраля 2025-го Ева с сослуживцами отправилась в Черкасское Поречное на эвакуацию тяжелораненого бойца с раздробленной ногой."Когда накладывала жгут, услышала, что рядом кружит FVP-дрон, — рассказывает она. — Звук становился все ближе. Понимая, чем это может закончиться, я легла на раненого и как могла закрыла его своим телом. Спустя несколько секунд прогремел взрыв. Больше уже ничего не помнила, а очнулась лишь спустя три дня в больнице в Курске".Дрон-камикадзе залетел в блиндаж и серьезно ранил всех, кто был внутри. Однако бойцам повезло — рядом была эвакуационная группа десантников. Они слышали взрыв и пришли на помощь. Эвакуировали с ЛБС, передали медикам, и те отвезли "трехсотых" в госпиталь.Через девять дней вместе с другими ранеными Еву перевели в Москву. "Когда в столице нас распределяли по госпиталям, старший врач посмотрел на меня и говорит: "А ты что там забыла?" — вспоминает Лиса. — Дело в том, что в эвакуационном вагоне ехали одни мужчины. Уже потом в больнице я встретила того самого бойца, которого закрыла собой. Он выжил и очень меня благодарил, хотя и потерял ногу по колено".Несколько месяцев Ева пролежала в госпитале. У нее диагностировали стопроцентную потерю зрения на левом глазу, на правом же зрение упало до минус трех. Затем Лису отправили на ВВК, после которой должны были присвоить инвалидность и комиссовать. Однако результаты первого медосмотра военных врачей почему-то не устроили, и те потребовали, чтобы девушка прошла переосвидетельствование.Последний разговор"Я тем временем поняла, что жду ребенка, причем УЗИ показало двойню, — говорит медик. — Саша очень обрадовался. Но, поскольку беременность протекала непросто, меня положили на сохранение и повторно пройти ВВК уже не получилось. Подать документы на федеральные и региональные выплаты по ранению тоже не успела".Супруга лежала в больнице, а Александр продолжал служить. В начале лета второго анестезиолога-реаниматолога подразделения ранило, и на Кизира легла двойная нагрузка. Спать удавалось буквально по два-три часа в сутки."Около двух часов ночи с 12 на 13 июля Саша позвонил и сообщил, что собирается везти раненых в один из госпиталей, — рассказывает Ева. — Положив трубку, я долго не могла уснуть. Как будто предчувствовала что-то нехорошее. На следующее утро написал сослуживец и выразил соболезнования, хотя я еще ничего не знала. Оказалось, около четырех утра у мужа остановилось сердце".До 45-летия Кизир не дожил буквально несколько дней. Его похоронили в Красноярске. Ева по состоянию здоровья не смогла проститься с супругом, но отказалась от каких-либо выплат за его гибель — в пользу двух дочерей Александра от первого брака."Мне и так всячески помогают сослуживцы, волонтеры и родные, — объясняет Лиса. — Все ждут конца августа, когда назначено кесарево сечение. Надеюсь, все пройдет успешно. Сыновей хочу назвать в честь мужа и умершего три года назад отца — Сашей и Юрой".Между тем питерские волонтеры, которые, можно сказать, взяли Лису на попечение, намерены добиваться не только выплат за ранение, но и присвоения ей государственной награды. За проявленную храбрость и спасенные жизни — с серьезным риском для своей.

