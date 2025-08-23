https://ria.ru/20250823/sotrudnik-2037153904.html

При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадал сотрудник РЖД

При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадал сотрудник РЖД - РИА Новости, 23.08.2025

При атаке БПЛА в Волгоградской области пострадал сотрудник РЖД

Сотрудник РЖД пострадал во время атаки БПЛА в городе Петров Вал Волгоградской области, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской... РИА Новости, 23.08.2025

2025-08-23T12:59:00+03:00

2025-08-23T12:59:00+03:00

2025-08-23T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

волгоградская область

ржд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg

ВОЛГОГРАД, 23 авг - РИА Новости. Сотрудник РЖД пострадал во время атаки БПЛА в городе Петров Вал Волгоградской области, он госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД). "Сегодня во время ночной атаки БПЛА на территории Волгоградской области в результате повреждения остекления жилого дома, расположенного рядом со станцией Петров Вал, был травмирован сотрудник РЖД", - сообщили РИА Новости в компании. По словам собеседника агентства, мужчина был госпитализирован с осколочным ранением , его жизни ничего не угрожает. Ранее власти сообщали, в ночь на субботу Волгоградская область подверглась массированной атаке . Один из дронов упал возле многоэтажки в городе Петров Вал, по данным администрации региона, три человека пострадали, в том числе один ребенок. Также из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Очаг локализован.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250823/pvo--2037149706.html

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, волгоградская область, ржд