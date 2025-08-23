Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценила стоимость "школьного набора" - РИА Новости, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:48 23.08.2025 (обновлено: 06:49 23.08.2025)
https://ria.ru/20250823/shkola-2037112677.html
Эксперт оценила стоимость "школьного набора"
Эксперт оценила стоимость "школьного набора" - РИА Новости, 23.08.2025
Эксперт оценила стоимость "школьного набора"
Стоимость условного "школьного набора", который включает одежду, обувь, ранец и школьные принадлежности, в июле 2025 выросла на 5% в сравнении с июлем прошлого... РИА Новости, 23.08.2025
2025-08-23T06:48:00+03:00
2025-08-23T06:49:00+03:00
общество
россия
республика калмыкия
мурманская область
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989121185_0:253:2741:1795_1920x0_80_0_0_37974b11c10170a3146a6378d79deeb1.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Стоимость условного "школьного набора", который включает одежду, обувь, ранец и школьные принадлежности, в июле 2025 выросла на 5% в сравнении с июлем прошлого года и составила 16,5 тысячи рублей для мальчиков и 18,6 тысячи - для девочек, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. "В июле 2025 года суммарная стоимость условного "школьного набора", собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика - 16,5 тысячи рублей, а для девочки - 18,6 тысячи рублей... В сравнении с июлем прошлого года суммарная стоимость школьного набора как для мальчика, так и для девочки увеличилась на 5% или чуть больше, чем на 800 рублей в абсолютном выражении", - рассказала она. Условный школьный набор для мальчиков и для девочек отличается элементами гардероба - для мальчиков это куртка, брюки из полушерстяных и джинсовых тканей, две сорочки, и кроссовые туфли, а для девочек юбка и платье из полушерстяных тканей, две блузки, брюки из джинсовой ткани, туфли и куртка. В остальном он включает в себя необходимые письменные принадлежности, 20 тетрадей, школьный ранец и альбом для рисования. Траутман отметила, что самые дешевые школьные наборы и для мальчиков, и для девочек оказались в Республике Калмыкия - 11,6 тысячи и 13,8 тысячи рублей соответственно. Самые дорогие - в Мурманской области, стоимость составила 22,6 тысячи рублей для мальчиков и 26,3 тысячи рублей для девочек. Эксперт уточнила, что канцелярские товары подорожали сильнее всего, их цена выросла на 10% в годовом выражении и в июле этого года составила чуть менее 900 рублей. Стоимость наборов одежды для мальчиков и девочек выросла на 5% и 4% соответственно и составила 13 тысяч и 15 тысяч рублей. Рюкзак подорожал на 5% до 2,7 тысячи рублей.
https://ria.ru/20250822/uchebniki-2036961197.html
россия
республика калмыкия
мурманская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0d/1989121185_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_39f054f7360c0508bb1ab02014988e0b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, республика калмыкия, мурманская область, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Республика Калмыкия, Мурманская область, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Эксперт оценила стоимость "школьного набора"

Евгения Траутман: стоимость школьного набора в России в июле выросла на 5%

© РИА Новости / Александр ГальперинДевочка несет школьные принадлежности
Девочка несет школьные принадлежности - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Девочка несет школьные принадлежности. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Стоимость условного "школьного набора", который включает одежду, обувь, ранец и школьные принадлежности, в июле 2025 выросла на 5% в сравнении с июлем прошлого года и составила 16,5 тысячи рублей для мальчиков и 18,6 тысячи - для девочек, рассказала РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
"В июле 2025 года суммарная стоимость условного "школьного набора", собранного АКРА на основе данных Росстат, в среднем по России составляла для мальчика - 16,5 тысячи рублей, а для девочки - 18,6 тысячи рублей... В сравнении с июлем прошлого года суммарная стоимость школьного набора как для мальчика, так и для девочки увеличилась на 5% или чуть больше, чем на 800 рублей в абсолютном выражении", - рассказала она.
Условный школьный набор для мальчиков и для девочек отличается элементами гардероба - для мальчиков это куртка, брюки из полушерстяных и джинсовых тканей, две сорочки, и кроссовые туфли, а для девочек юбка и платье из полушерстяных тканей, две блузки, брюки из джинсовой ткани, туфли и куртка. В остальном он включает в себя необходимые письменные принадлежности, 20 тетрадей, школьный ранец и альбом для рисования.
Траутман отметила, что самые дешевые школьные наборы и для мальчиков, и для девочек оказались в Республике Калмыкия - 11,6 тысячи и 13,8 тысячи рублей соответственно. Самые дорогие - в Мурманской области, стоимость составила 22,6 тысячи рублей для мальчиков и 26,3 тысячи рублей для девочек.
Эксперт уточнила, что канцелярские товары подорожали сильнее всего, их цена выросла на 10% в годовом выражении и в июле этого года составила чуть менее 900 рублей. Стоимость наборов одежды для мальчиков и девочек выросла на 5% и 4% соответственно и составила 13 тысяч и 15 тысяч рублей. Рюкзак подорожал на 5% до 2,7 тысячи рублей.
Работники школы разбирают школьные учебники - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Школа обязана обеспечивать учащихся необходимыми учебниками, сообщила юрист
22 августа, 13:01
 
ОбществоРоссияРеспублика КалмыкияМурманская областьНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала